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Пётр Пархомчик о сотрудничестве с РФ: уникальная возможность нарастить производство и поработать в научном плане

14 июня 2022 14:02
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Новости Беларуси. В развитии сферы микроэлектроники нельзя замыкаться в национальных границах – работу необходимо вести в тесном сотрудничестве с Россией. Об этом 14 июня заявил Александр Лукашенко во время совещания о состоянии и развитии микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пётр Пархомчик о сотрудничестве с РФ: уникальная возможность нарастить производство и поработать в научном плане-1

Развитие микроэлектроники на совещании обсудили в деталях. Президент поставил перед отраслью определенные задачи, выполнение которых однозначно будет под пристальным контролем. Тем более сейчас большое внимание импортозамещению и тесной кооперации. Так, к примеру, интерес России – конкретные предложения: она готова передать белорусским предприятиям заказы на микроэлектронику, чтобы заместить поставки из недружественных стран.  

Пётр Пархомчик о сотрудничестве с РФ: уникальная возможность нарастить производство и поработать в научном плане-4

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:  
Все то, что производилось и поставлялось в Российскую Федерацию из недружественных стран, Российская Федерация готова передать для производства на наши предприятия Республики Беларусь. То есть это наш «Планар», наш «Интеграл», включая предприятия Национальной академии наук Республики Беларусь. «Планар» уже сегодня загружен для разработки опытно-конструкторских работ на 5-6 лет вперед. Такие цели и задачи поставлены российскими предприятиями. Это очень большие научные работы, которые мы будем проводить совместно с НАН Беларуси. Просьба Российской Федерации как можно больше сократить сроки выполнения этих опытно-конструкторских работ. Сегодня мы нашли сокращения сроков выполнения поставленных задач в пределах 1-1,5 лет. Мы видим, что снежный ком увеличивается, количество опытно-конструкторских работ для создания новых технологий будет расти. Перед нами открывается уникальная возможность нарастить и производство, и поработать в научном плане.  

Пётр Пархомчик о сотрудничестве с РФ: уникальная возможность нарастить производство и поработать в научном плане-7

Добавим, что совещанию предшествовал показ Президенту образцов отечественных разработок. С ними Александр Лукашенко ознакомился детально. Ведь сегодня в условиях санкционного шантажа необходимо предметно проанализировать, какую продукцию можем предложить зарубежным партнерам.  

Лукашенко: нужно сотрудничать не только там, где нас ждут с распростёртыми руками, но и там, где не ждут (тут подробнее).  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик # Фотофакт

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