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Новости по тегу #Происшествия в лесу

Медведь убил женщину на приусадебном участке в Сибири
25 сентября 2026 07:09

Медведь убил женщину на приусадебном участке в Сибири

Ограничения на посещение лесов действуют в 65 районах Беларуси – Минлесхоз
01 сентября 2026 09:22

Ограничения на посещение лесов действуют в 65 районах Беларуси – Минлесхоз

Как обезопасить себя при походе в лес? Рассказали в МВД Беларуси
16 августа 2026 13:46

Как обезопасить себя при походе в лес? Рассказали в МВД Беларуси

Белорусские и российские поисковики проводят учебные сборы под Минском
08 ноября 2025 19:41

Белорусские и российские поисковики проводят учебные сборы под Минском

Заблудившихся в лесу пенсионерок нашли спасатели Крупского района
02 октября 2025 15:02

Заблудившихся в лесу пенсионерок нашли спасатели Крупского района

В МЧС рассказали, как правильно подготовиться к походу в лес
06 июля 2024 17:09

В МЧС рассказали, как правильно подготовиться к походу в лес

ПСО «Ангел» нашёл потерявшегося в лесу 81-летнего пенсионера
30 июля 2023 07:24

ПСО «Ангел» нашёл потерявшегося в лесу 81-летнего пенсионера

Сезон «лесных ловушек». Несколько десятков человек заблудились в Минской области за 2023-й
20 июля 2023 14:59

Сезон «лесных ловушек». Несколько десятков человек заблудились в Минской области за 2023-й

За 10 дней в Беларуси потерялись 15 грибников – некоторых ищут до сих пор
13 июля 2023 11:00

За 10 дней в Беларуси потерялись 15 грибников – некоторых ищут до сих пор

В 116 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов
22 мая 2023 10:31

В 116 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

Сотрудники МЧС спасли подростков, которые заблудились в лесу под Минском
05 февраля 2023 11:31

Сотрудники МЧС спасли подростков, которые заблудились в лесу под Минском

Что нужно помнить перед тем, как идти в лес?
31 июля 2022 17:52

Что нужно помнить перед тем, как идти в лес?