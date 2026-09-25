Новости по тегу #Происшествия в лесу

Хищник пытался пробраться в загон с домашними животными.
Запреты и ограничения в лесах продолжают действовать на большей части Беларуси.
В МВД Беларуси все чаще поступают сообщения об исчезновении любителей сбора ягод и грибов. В таких случаях немедленно начинаются поисковые мероприятия.
Подобные учебные сборы позволяют отработать взаимодействие между различными службами и совершенствовать навыки ориентирования на местности.
За три летних месяца в лесах Беларуси потерялись более 160 человек, среди них были и дети. Всем спасатели благополучно помогли.
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