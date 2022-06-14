Лукашенко: нужно сотрудничать не только там, где нас ждут с распростёртыми руками, но и там, где не ждут

Новости Беларуси. В развитии сферы микроэлектроники нельзя замыкаться в национальных границах – работу необходимо вести в тесном сотрудничестве с Россией. Об этом 14 июня заявил Александр Лукашенко во время совещания о состоянии и развитии микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач. Определенные шаги сделаны. Как мне докладывает ведущая структура, обладающая компетенциями, сформировали на площадке НАН в Беларуси кластер «Микро-, опто- и СВЧ-электроника». Разработан проект концепции развития в нашей стране исследований и разработок в области создания экспортно ориентированной и импортозамещающей электронной компонентной базы. Эту инициативу поддерживает правительство. Хорошо. Но нельзя замыкаться в национальных границах. Это не даст нужного эффекта. Нужно сотрудничать не только там, где нас ждут с распростертыми руками, допустим, в России и других странах, но и там, где не ждут – с американцами, японцами и так далее. Хотя бы для того, чтобы видеть тот высочайший уровень, к которому мы стремимся. Работу необходимо, конечно же, вести в тесном сотрудничестве с Россией. Мы не скрываем наш интерес в этом плане. Потому что реализовать все наработки, которые у нас есть – научные, опытно-конструкторские элементы – можно только благодаря своевременному финансированию. Россия готова финансировать нас в этом плане. По крайней мере, мы с президентом Путиным об этом много раз говорили и пришли однозначно к этому выводу. При мне он поручил вице-премьеру Борисову заниматься этим вопросом. Дверь открыта, пожалуйста, давайте будем работать.