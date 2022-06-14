«Мне было четыре года, но я помню это». Как вести себя ребёнку, если он потерялся?
Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Очень часто случается так, что шел за грибами и потерялся. Ежегодно так теряются десятки белорусов, в том числе дети. Тогда уже на помощь выдвигаются милиция, спасатели, лесники – подключаются все. Действительно, такое случается очень часто. Что делать, если ребенок потерялся?
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Во-первых, ни в коем случае не отпускайте своего ребенка одного в лес – это одно из главных правил.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы слышали случай, когда двое детей – буквально на днях он произошел – на Комсомольском озере два мальчика от бабушки сбежали?
Ольга Мельченко:
Потерялись в городе. Нашли в метро.
Наталья Надольская:
Я волновалась за бабушку больше, чем за детей. Потому что упустить из виду – это, мне кажется, дело одной минуты: раз – и нет детей.
Ольга Мельченко:
Да, бывают ситуации, когда дети выходят из-под контроля, присмотра. Здесь, опять-таки, конечно же, лучшее правило – это профилактика. Изначально до этого ребенку личным примером показывать и рассказывать.
Наталия Фалевич, психолог приемника-распределителя для несовершеннолетних УВД Миноблисполкома, представитель Объединенной организации МВД Республики Беларусь общественного объединения БСЖ:
Я думаю, влетело этим детям, когда их нашли.
Ольга Мельченко:
Будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что им объяснили, что они сами испугались. Им просто сказали, что так больше не стоит делать.
Наталья Надольская:
Испугались? Они на трамвае доехали до метро, потом на метро – до Каменной горки. В состоянии испуга? Я думаю, для них это было просто путешествие.
Ольга Мельченко:
Они решили, что пора домой. Они потеряли бабушку и ехали домой.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Кто у нас в детстве не терялся? Я, к примеру, терялся в детстве.
Ольга Мельченко:
Я вам больше скажу, я в лесу сама потерялась.
Василий Николайчук:
Я терялся именно в Москве. Это был такой стресс, страх. Мне было четыре года, но я помню это, как сейчас. Благо меня отец быстро нашел. Один раз и навсегда наука. Хорошо, что хорошо заканчивается эта наука. Но детей надо готовить сразу: кто ты, как зовут, фамилия, где живешь, номер телефона.
Ольга Мельченко:
С младшего возраста есть уже мобильные телефоны.
Василий Николайчук:
Есть мобильные телефоны. Кстати, есть гаджеты – часы, которые определяют, где он, по локации. Это уже наша современность. Тем не менее современность современностью, если ребенок сам знает, что теряться нельзя и плохо, – это самое главное правило.
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