«Мне было четыре года, но я помню это». Как вести себя ребёнку, если он потерялся?

Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Очень часто случается так, что шел за грибами и потерялся. Ежегодно так теряются десятки белорусов, в том числе дети. Тогда уже на помощь выдвигаются милиция, спасатели, лесники – подключаются все. Действительно, такое случается очень часто. Что делать, если ребенок потерялся?

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Во-первых, ни в коем случае не отпускайте своего ребенка одного в лес – это одно из главных правил. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы слышали случай, когда двое детей – буквально на днях он произошел – на Комсомольском озере два мальчика от бабушки сбежали? Ольга Мельченко:

Потерялись в городе. Нашли в метро. Наталья Надольская:

Я волновалась за бабушку больше, чем за детей. Потому что упустить из виду – это, мне кажется, дело одной минуты: раз – и нет детей. Ольга Мельченко:

Да, бывают ситуации, когда дети выходят из-под контроля, присмотра. Здесь, опять-таки, конечно же, лучшее правило – это профилактика. Изначально до этого ребенку личным примером показывать и рассказывать.

Наталия Фалевич, психолог приемника-распределителя для несовершеннолетних УВД Миноблисполкома, представитель Объединенной организации МВД Республики Беларусь общественного объединения БСЖ:

Я думаю, влетело этим детям, когда их нашли. Ольга Мельченко:

Будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что им объяснили, что они сами испугались. Им просто сказали, что так больше не стоит делать. Наталья Надольская:

Испугались? Они на трамвае доехали до метро, потом на метро – до Каменной горки. В состоянии испуга? Я думаю, для них это было просто путешествие. Ольга Мельченко:

Они решили, что пора домой. Они потеряли бабушку и ехали домой.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Кто у нас в детстве не терялся? Я, к примеру, терялся в детстве. Ольга Мельченко:

Я вам больше скажу, я в лесу сама потерялась. Василий Николайчук:

Я терялся именно в Москве. Это был такой стресс, страх. Мне было четыре года, но я помню это, как сейчас. Благо меня отец быстро нашел. Один раз и навсегда наука. Хорошо, что хорошо заканчивается эта наука. Но детей надо готовить сразу: кто ты, как зовут, фамилия, где живешь, номер телефона.