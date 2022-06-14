«В лесу все пейзажи похожи». О чём нужно помнить, чтобы не заблудиться?

Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не везде есть Сеть. Если человек отправляется в лес, то я думаю, что там с приемом будут проблемы.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Если уже потерялись, то очень важно обращать внимание на приметы, которые есть в лесу. Может быть вы проходили мимо линии электропередач либо возле ручья, слышите где-то вдали звук железной дороги. Уже когда вы словите сигнал, нужно объяснять работнику МЧС, которому позвоните, что конкретно слышали, как вы зашли. Наталья Надольская:

Как человек вообще понимает, что он заблудился? Ольга Мельченко:

Когда он перестает узнавать знакомые ему пейзажи. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

В лесу все пейзажи похожи. Ольга Мельченко:

Я лично на своем опыте столкнулась с такой ситуацией.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Просто не знает, куда идти. Наталья Надольская:

Хорошо. Какие правила? Я захожу в лес, куда мне идти? Я же иду прямо. Ольга Мельченко:

Во-первых, солнце. Наталья Надольская:

То есть я заранее должна продумать, как вернусь? Ольга Мельченко:

Конечно, обязательно. Василий Николайчук:

Это уже из общих правил: в лесу вы придерживаетесь всегда каких-то примет, идете по дороге. Если вы ищете грибы: вправо прошли метров 50-100, вернулись на эту дорогу, влево пошли – вернулись. То есть вы знаете, по какой дороге вы шли. Есть лесные дороги, тропы.