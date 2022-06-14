«В лесу все пейзажи похожи». О чём нужно помнить, чтобы не заблудиться?
Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не везде есть Сеть. Если человек отправляется в лес, то я думаю, что там с приемом будут проблемы.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Если уже потерялись, то очень важно обращать внимание на приметы, которые есть в лесу. Может быть вы проходили мимо линии электропередач либо возле ручья, слышите где-то вдали звук железной дороги. Уже когда вы словите сигнал, нужно объяснять работнику МЧС, которому позвоните, что конкретно слышали, как вы зашли.
Наталья Надольская:
Как человек вообще понимает, что он заблудился?
Ольга Мельченко:
Когда он перестает узнавать знакомые ему пейзажи.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
В лесу все пейзажи похожи.
Ольга Мельченко:
Я лично на своем опыте столкнулась с такой ситуацией.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Просто не знает, куда идти.
Наталья Надольская:
Хорошо. Какие правила? Я захожу в лес, куда мне идти? Я же иду прямо.
Ольга Мельченко:
Во-первых, солнце.
Наталья Надольская:
То есть я заранее должна продумать, как вернусь?
Ольга Мельченко:
Конечно, обязательно.
Василий Николайчук:
Это уже из общих правил: в лесу вы придерживаетесь всегда каких-то примет, идете по дороге. Если вы ищете грибы: вправо прошли метров 50-100, вернулись на эту дорогу, влево пошли – вернулись. То есть вы знаете, по какой дороге вы шли. Есть лесные дороги, тропы.
Михаил Фролов, ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД:
У нас просеки есть сельскохозяйственные. Каждый квартал – там стоят столбы у лесников, поэтому по просеке можно куда-то выйти. У нас же не тайга сибирская, дорогами изрезаны все леса. По любой дороге идти и можно куда-то выйти.
Василий Николайчук:
То есть придерживаться видимых, неисчезающих примет. Потому что, если кто-то будет ориентироваться по солнцу, надо учитывать, что солнце все-таки перемещается. Это достаточно сложно.
«Мне было четыре года, но я помню это». Как вести себя ребенку, если он потерялся – подробнее здесь.