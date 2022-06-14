Обеспечивают безопасность людей во время отдыха. Где в Минске разрешено купаться?
Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Какие места для купания разрешены, а какие запрещены? Где вообще найти эту информацию?
Михаил Фролов, ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД:
Эту информацию можно найти на сайтах районных исполнительных комитетов. Потому что каждый районный исполнительный комитет принимает решение и определяет места, разрешенные и запрещенные для купания. Плюс к этому у нас еще для обеспечения безопасного купания в каждом районе существуют спасательные станции или посты. У нас в Минской областной организации ОСВОД имеется 7 спасательных станций и 30 спасательных постов, которые обеспечивают безопасность людей и во время отдыха их спасают. На станциях у нас даже есть медработники. Можно подойти туда и обратиться, если случаются какие-то непредвиденные ситуации. Места, запрещенные для купания, определяются районными исполнительными комитетами.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Они на основании чего их определяют?
Михаил Фролов:
Такие места, где дамбы, судоходные пути, какие-то гидротехнические сооружения. Поэтому в таких местах запрещено купаться.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Есть определенные требования в правилах охраны жизни людей на водах, которые предъявляются к пляжам – пляжи – это разрешенное место для купания – это акватория воды, подход к воде, побережье, ширина берега и глубина.
Юлия Самусенко:
В том числе безопасность?
Наталья Надольская:
Меня всегда пугало – это зайти в воду и наступить на стекло. Ее как-то проверяют на стекло?
Василий Николайчук:
Я все к этому и говорю. Я вначале скажу по разрешенным, запрещенным: для минчан и гостей столицы надо четко понимать, что все водные акватории в городе Минске являются местами, запрещенными для купания. За исключением одного пляжа на Комсомольском озере, пяти пляжей на Цнянском водохранилище и одного пляжа на водохранилище Дрозды. Основная масса всех разрешенных мест для купания для минчан в окрестностях Минска – это Заславское водохранилище, водохранилище Криница, то же водохранилище Дрозды, Вяча и Птичь.
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