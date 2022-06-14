Обеспечивают безопасность людей во время отдыха. Где в Минске разрешено купаться?

Солнце, жара, пора отпусков и долгожданных каникул. Взрослые и дети стремятся вырваться из городских джунглей, чтобы махнуть на природу. Но все чаще печальные сводки спасателей пополняются новыми приключениями любителей поплавать подшофе, заблудившихся грибников и пожарами от непотушенного костра. О том, как провести лето без риска для жизни и где золотая середина между веселым отдыхом и экстримом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Какие места для купания разрешены, а какие запрещены? Где вообще найти эту информацию?

Михаил Фролов, ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД:

Эту информацию можно найти на сайтах районных исполнительных комитетов. Потому что каждый районный исполнительный комитет принимает решение и определяет места, разрешенные и запрещенные для купания. Плюс к этому у нас еще для обеспечения безопасного купания в каждом районе существуют спасательные станции или посты. У нас в Минской областной организации ОСВОД имеется 7 спасательных станций и 30 спасательных постов, которые обеспечивают безопасность людей и во время отдыха их спасают. На станциях у нас даже есть медработники. Можно подойти туда и обратиться, если случаются какие-то непредвиденные ситуации. Места, запрещенные для купания, определяются районными исполнительными комитетами. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Они на основании чего их определяют? Михаил Фролов:

Такие места, где дамбы, судоходные пути, какие-то гидротехнические сооружения. Поэтому в таких местах запрещено купаться.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Есть определенные требования в правилах охраны жизни людей на водах, которые предъявляются к пляжам – пляжи – это разрешенное место для купания – это акватория воды, подход к воде, побережье, ширина берега и глубина. Юлия Самусенко:

В том числе безопасность? Наталья Надольская:

Меня всегда пугало – это зайти в воду и наступить на стекло. Ее как-то проверяют на стекло?