«За сильными плечами легко творить». Много ли женщин становятся писателями, художниками и режиссёрами?

Юлия Бешанова, ведущая: Поговорим о теме, которая в той или иной степени волнует каждого из нас. Это культура. Очень хочется узнать, насколько у нас женское лицо у культуры. Как много женщин, девушек идут в писатели, художники, режиссеры, кинорежиссеры? Как много нас именно в этой сфере?

Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:

На мой взгляд, очень много. Сейчас, когда наблюдаешь и молодых людей, которые приходят в кино, очень много барышень на факультете режиссуры (я имею в виду факультет экранных искусств), барышень, которые приходят в IT-графику. Но дело в том, что мы постепенно переходим на те форматы, которые востребованы. Естественно, эту графику кто-то должен делать. Машина же сама не сделает. Это же только набор красок, который помогает сделать красивую картинку. Красивая картинка нужна и кино, и телевидению. Мы сейчас работаем над большим анимационным проектом. И там работают наши замечательные барышни-художницы. На своих изящных худеньких плечах они волокут груз полнометражного анимационного фильма, наш 3D-прорыв. Это «Песня Сирин». Надеюсь, что через пару лет мы его увидим. Что касается литературы, я тоже очень люблю читать и наших замечательных поэтесс, которые работают и в жанре мелодрамы, и фэнтези. Очень много женщин, и это радует. Творчество помогает жить, оставаться подольше красивыми, энергичными, молодыми.

Юлия Бешанова:

В нашем экспозиционном фонде наверняка тоже много женщин?