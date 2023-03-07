Тяготеют к психологическому анализу. О чём хотят снимать молодые белорусские режиссёры?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», и Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Что молодому поколению режиссеров интересно? О чем хотят снимать? Мы с вами уже обсудили, что тема войны вечная для белорусского народа, мы храним в музеях, помним эти кинокартины. Что сегодня интересно? С чем приходят?

Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:

Если говорить о молодом поколении в целом, то мы понимаем, что это все-таки разные люди, разные авторы, творцы. То есть у них приоритеты могут быть индивидуальные. Если говорить о том, какую тенденцию приходится наблюдать, то чаще всего молодой человек больше тяготеет к психологическому анализу, к какой-то тонкой душевной мелодраме, поиску своего места под солнцем. Фильмы-коротышки немного с психоделическим уклоном иногда. Они думают, ищут. На мой взгляд, хотелось бы, чтобы больше было желания, умения рассказать интересную историю. Мы готовим и ищем специалистов, чтобы они все-таки делали кино адресно. Есть кино фестивальное, но все-таки большая часть кино делается для зрительской аудитории. И здесь становится вопрос, что надо научиться рассказать так, чтобы зрительская аудитория тебя приняла, с открытым ртом посмотрела твою историю, полюбила твое кино и вынесла из этого не назидательным образом, а поймав через этот арт-посыл хорошую тему, мысль, настроение, вывод какой-то. Но это хороший должен быть уровень, чтобы уметь рассказать, может, простым языком. Юлия Бешанова:

Чего не хватает? Хороших режиссеров, сценаристов?

Елена Турова:

А это уровень. До этого нужно дозреть и дорасти, чтобы научиться так рассказывать, чтобы это было очень интересно. То есть мы можем смотреть на ту же статистику, что лидирует в кинопрокате, что смотрят. Смотрят и комедии, и семейное кино, хорроры, детективы, приключенческие фильмы. Они все-таки лидеры проката. И все эти жанры предполагают некую интересно рассказанную и поданную историю. Это надо уметь, это очень важно. На старте обучения пусть молодые тренируются на каких-то размышлениях, психоделических моментах, но тем не менее не надо упускать это главное. Когда у меня был курс режиссеров-аниматоров, я чаще всего просила: возьмите какой-то стишок, известную сказку, загадку, но расскажите это так, чтобы это было интересно. Важно, как рассказать и подать. Не секрет, что одну и ту же историю пять людей расскажут по-своему, и только шестой расскажет так, что еще захочет послушать и второй, и третий раз, поделиться с кем-то. Важно это умение, это дар, это работа, это мастерство. Когда это мастерство приходит, я считаю, что человек готов к большому производству. А на старте, когда мы отбирали проекты, наша студия молодежного кино существует не так давно, только в августе появилась, но тем не менее мы успели поработать над таким важным делом, как участие молодежи в питчинге, режиссерской экспликации, режиссерских проектах, который был объявлен Министерством культуры. Питчинг – это конкурс проектов, когда выходит автор проекта или два автора и презентуют его, рассказывают о том, какой он должен быть, в каком жанре, показывают некие картинки, которые являются референсом, чтобы было понятнее, как будет выглядеть это кино. Рассказывают об идее этого фильма, чем он будет отличаться от других картин в таком же жанре. Естественно, метраж, хронометраж, аудитория. Но чтобы выиграть в питчинге, нужно заинтересовать комиссию ту, которая будет слушать. Юлия Бешанова:

Кто выиграл, будет снимать и реализовывать проект?