Тяготеют к психологическому анализу. О чём хотят снимать молодые белорусские режиссёры?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», и Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Что молодому поколению режиссеров интересно? О чем хотят снимать? Мы с вами уже обсудили, что тема войны вечная для белорусского народа, мы храним в музеях, помним эти кинокартины. Что сегодня интересно? С чем приходят?
Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:
Если говорить о молодом поколении в целом, то мы понимаем, что это все-таки разные люди, разные авторы, творцы. То есть у них приоритеты могут быть индивидуальные. Если говорить о том, какую тенденцию приходится наблюдать, то чаще всего молодой человек больше тяготеет к психологическому анализу, к какой-то тонкой душевной мелодраме, поиску своего места под солнцем. Фильмы-коротышки немного с психоделическим уклоном иногда. Они думают, ищут. На мой взгляд, хотелось бы, чтобы больше было желания, умения рассказать интересную историю. Мы готовим и ищем специалистов, чтобы они все-таки делали кино адресно. Есть кино фестивальное, но все-таки большая часть кино делается для зрительской аудитории. И здесь становится вопрос, что надо научиться рассказать так, чтобы зрительская аудитория тебя приняла, с открытым ртом посмотрела твою историю, полюбила твое кино и вынесла из этого не назидательным образом, а поймав через этот арт-посыл хорошую тему, мысль, настроение, вывод какой-то. Но это хороший должен быть уровень, чтобы уметь рассказать, может, простым языком.
Юлия Бешанова:
Чего не хватает? Хороших режиссеров, сценаристов?
Елена Турова:
А это уровень. До этого нужно дозреть и дорасти, чтобы научиться так рассказывать, чтобы это было очень интересно. То есть мы можем смотреть на ту же статистику, что лидирует в кинопрокате, что смотрят. Смотрят и комедии, и семейное кино, хорроры, детективы, приключенческие фильмы. Они все-таки лидеры проката. И все эти жанры предполагают некую интересно рассказанную и поданную историю. Это надо уметь, это очень важно. На старте обучения пусть молодые тренируются на каких-то размышлениях, психоделических моментах, но тем не менее не надо упускать это главное. Когда у меня был курс режиссеров-аниматоров, я чаще всего просила: возьмите какой-то стишок, известную сказку, загадку, но расскажите это так, чтобы это было интересно. Важно, как рассказать и подать. Не секрет, что одну и ту же историю пять людей расскажут по-своему, и только шестой расскажет так, что еще захочет послушать и второй, и третий раз, поделиться с кем-то. Важно это умение, это дар, это работа, это мастерство. Когда это мастерство приходит, я считаю, что человек готов к большому производству. А на старте, когда мы отбирали проекты, наша студия молодежного кино существует не так давно, только в августе появилась, но тем не менее мы успели поработать над таким важным делом, как участие молодежи в питчинге, режиссерской экспликации, режиссерских проектах, который был объявлен Министерством культуры. Питчинг – это конкурс проектов, когда выходит автор проекта или два автора и презентуют его, рассказывают о том, какой он должен быть, в каком жанре, показывают некие картинки, которые являются референсом, чтобы было понятнее, как будет выглядеть это кино. Рассказывают об идее этого фильма, чем он будет отличаться от других картин в таком же жанре. Естественно, метраж, хронометраж, аудитория. Но чтобы выиграть в питчинге, нужно заинтересовать комиссию ту, которая будет слушать.
Юлия Бешанова:
Кто выиграл, будет снимать и реализовывать проект?
Елена Турова:
Основной целью было отобрать победителя. Было достаточно много проектов заявлено. Около 30 проектов, вошло в конкурс более 20-ти. Но что для меня было интересно, было заявлено три темы, одна тема – первая любовь, вторая – городская легенда, третья была для неигрового кино – мой родны кут. Казалось бы, ближе всего первая любовь для молодежи, очень мало было подано тем на первую любовь и огромное количество пришло на городскую легенду. Очень много девушек, молодых женщин, которые презентовали свои проекты. По результатам это питчинга мы разработали два проекта, которые практически находятся на старте. Мы просто ждем, чтобы было принято решение о том, что мы начинаем работу. Ту да вошли наши конкурсанты, счастливчики-победители, будущее нашего кинематографа. Один проект – это киноальманах, который мы условно назвали «Страница из общей тетради», туда входят три сюжета. И один фильм, который был создан именно по сюжетам победителем в теме городская легенда, это городская сказка. Этот проект очень был бы интересный, я надеюсь, что будет конкурентоспособный, потому что на данный момент есть огромный дефицит нашего семейного кино, кино для детей, настоящего, с волшебством. Сказка сегодняшнего дня. Мне кажется, что это самое интересное, что мы сейчас можем предложить подрастающему поколению. У нас давно не снималось настоящего детского кино. И очень интересно было бы сейчас именно этот проект разработать на сюжетах молодых. Они же были отобраны достаточно серьезным международным жюри, которое участвовало и оценивало этот питчинг. Тот сценарий, который собран сейчас по этим сюжетам, на мой взгляд, очень интересный.
Юлия Бешанова:
Когда мы увидим результат?
Елена Турова:
Для начала нужно стартовать. На данный момент мы готовы стартовать, когда будет реальная возможность. Все равно генеральный продюсер наш – это директор киностудии. Мы готовы, наша студия на низком старте, мы просто сами ждем команду вперед.
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