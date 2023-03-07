Помогает государство. Как в Беларуси поддерживают мастеров народных промыслов?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», и Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Многие вещи у нас строятся на соблюдении традиций, на сохранении истории и прошлого. Не могу не поинтересоваться, насколько сегодня актуальна тема народных промыслов, народной культуры? Достаточно ли мы о ней говорим? Есть ли мастера, которые могут научить и передать это ремесло? Что сейчас в этой сфере?
Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:
Сегодня самое время говорить о наших традициях, о нашей исконной культуре. И это то, чем мы можем заменять все то иностранное, которое в определенный период времени пришло в нашу культуру. Заменять те слова, смысл которых сегодня приходится расшифровывать. Я всегда обращаюсь к аудитории, с которой частенько встречаюсь, говорю: находите простые русские слова, чтобы это назвать, объяснить. Те же коллективы, которые создаются, я обращаюсь всегда: не называйте иностранными словами, у нас богатый белорусский и русский язык, чтобы подобрать. Все новое и хорошее – это давно забытое старое. Именно в нашей культуре, в наших традициях это все имеется.
Юлия Бешанова:
Сохраняются ли традиции народного творчества?
Ирина Карпович:
Обязательно сохраняются, оно сегодня опять входит в наш обиход обывательский. Глиняная посуда – это модно, льняная сумка летом – модно. Браслеты из дерева, камней, бисера…
Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:
Какие ярмарки проходят наших народных художников, поделки. Идешь, глаза разбегаются. Какая красота, из кожи изделия, из металла, батики.
Ирина Карпович:
И это все наши люди, которые живут с нами рядом, которые находятся в наших учреждениях культуры. В основном концентрация идет в домах ремесел. Но даже если где-то их нет, данные мастера работают и в домах культуры, которые находятся в каждом регионе. У нас более 2 000 домов культуры, центров ремесел, таких учреждений клубного типа, где каждый житель может реализовать себя, если на каком-то этапе не реализовал свои творческие способности. Народные мастера у нас ведутся отдельным реестром, мы про них знаем, мы знаем, кто какими направлениями занимается.
Юлия Бешанова:
Не скроем, требуется и государственная поддержка, потому что дело благородное, но недешевое. В том числе и материалы.
Ирина Карпович:
Со стороны государства мы это понимаем и видим, уже предприняты определенные шаги. Например, если ты реализуешь свои товары через центр ремесел, тебе не надо открывать ИП, платить налог. То есть при центрах ремесел созданы такие ремесленные лавки, через которые ты можешь реализовывать то, что изготовил. Также те мастера, которые работают при наших учреждениях культуры, понятно дело, что они работают у нас на ставку, на полставки как штатные сотрудники, а также имеют право, чтобы у них было присвоено наименование народный мастер. Сегодня не существует разницы в зарплате, если будем говорить обывательским языком, мастер ты или народный мастер, однако эту оплошность мы сейчас исправляем. Потому что должна быть какая-то разница между мастером и народным мастером, поэтому сегодня фактически на финальной стадии рассмотрения вопрос о том, чтобы за получение звания ты получал и надбавочку побольше. Поэтому те мастера, которые также известны нам, всегда приглашаются на фестивали, ярмарки, «Славянский базар», «Александрия» та же, «Вясновы букет», который проходит в Минске. То есть большое количество в каждом регионе проводится таких мероприятий. И всегда ремесленники, мастера имеют право представить свои изделия.
Юлия Бешанова:
Отличительная черта белорусских фестивалей – эти ремесленные ряды.
Ирина Карпович:
Мастера из России приезжали, они приезжают, чтобы «Славянский базар» и «Александрию» захватить стабильно. Тут на все лето готовы остаться и переезжать из точки в точку, настолько они любят нашу Беларусь и нашего покупателя, который ориентирован на наши народные традиции, промыслы, с удовольствием всегда покупают те изделия, которые сделаны своими руками, по своим исконным традициям.
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