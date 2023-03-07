Помогает государство. Как в Беларуси поддерживают мастеров народных промыслов?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», и Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Многие вещи у нас строятся на соблюдении традиций, на сохранении истории и прошлого. Не могу не поинтересоваться, насколько сегодня актуальна тема народных промыслов, народной культуры? Достаточно ли мы о ней говорим? Есть ли мастера, которые могут научить и передать это ремесло? Что сейчас в этой сфере?

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

Сегодня самое время говорить о наших традициях, о нашей исконной культуре. И это то, чем мы можем заменять все то иностранное, которое в определенный период времени пришло в нашу культуру. Заменять те слова, смысл которых сегодня приходится расшифровывать. Я всегда обращаюсь к аудитории, с которой частенько встречаюсь, говорю: находите простые русские слова, чтобы это назвать, объяснить. Те же коллективы, которые создаются, я обращаюсь всегда: не называйте иностранными словами, у нас богатый белорусский и русский язык, чтобы подобрать. Все новое и хорошее – это давно забытое старое. Именно в нашей культуре, в наших традициях это все имеется. Юлия Бешанова:

Сохраняются ли традиции народного творчества? Ирина Карпович:

Обязательно сохраняются, оно сегодня опять входит в наш обиход обывательский. Глиняная посуда – это модно, льняная сумка летом – модно. Браслеты из дерева, камней, бисера…

Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:

Какие ярмарки проходят наших народных художников, поделки. Идешь, глаза разбегаются. Какая красота, из кожи изделия, из металла, батики. Ирина Карпович:

И это все наши люди, которые живут с нами рядом, которые находятся в наших учреждениях культуры. В основном концентрация идет в домах ремесел. Но даже если где-то их нет, данные мастера работают и в домах культуры, которые находятся в каждом регионе. У нас более 2 000 домов культуры, центров ремесел, таких учреждений клубного типа, где каждый житель может реализовать себя, если на каком-то этапе не реализовал свои творческие способности. Народные мастера у нас ведутся отдельным реестром, мы про них знаем, мы знаем, кто какими направлениями занимается. Юлия Бешанова:

Не скроем, требуется и государственная поддержка, потому что дело благородное, но недешевое. В том числе и материалы.