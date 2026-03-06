Новости по тегу #Ирина Карпович

Отношения развиваются онлайн. Люди в реальности могут ни разу не встретиться. При этом те отношения, которые существуют в сети для них реальны.
Тирания всегда начинается одинаково. Абьюзер влюбляет мгновенно: внимание, забота, ухаживания, но это лишь стратегия.
«Вы можете быть из полной семьи, вы можете абсолютно вырасти в здоровой среде. Вас это никаким образом не убережет от того, что вы можете столкнуться с абьюзивным отношением к себе».
Целый год районный центр жил творчеством, искусством и музыкой.
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