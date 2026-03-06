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Новости по тегу #Ирина Карпович

«Пролайкал бывшего партнера» – как отношения онлайн изменили человеческое общение
06 марта 2026 17:50

«Пролайкал бывшего партнера» – как отношения онлайн изменили человеческое общение

С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях
07 ноября 2025 16:23

С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях

Абьюзер и жертва – психологи о том, почему в токсичные отношения попадают даже сильные люди
07 ноября 2025 16:15

Абьюзер и жертва – психологи о том, почему в токсичные отношения попадают даже сильные люди

Белыничи передали звание «культурной столицы» городу Иваново Брестской области
19 декабря 2024 17:49

Белыничи передали звание «культурной столицы» городу Иваново Брестской области

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе
17 января 2024 06:53

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе

В Минске презентуют лучшие музейные проекты стран СНГ
09 ноября 2023 11:26

В Минске презентуют лучшие музейные проекты стран СНГ

В Молодечно пройдёт «Неделя профессионального мастерства» для дошкольников
01 июня 2023 18:03

В Молодечно пройдёт «Неделя профессионального мастерства» для дошкольников

«Были реальные очереди». Чем белорусские музеи могут удивить посетителей?
07 марта 2023 19:43

«Были реальные очереди». Чем белорусские музеи могут удивить посетителей?

Помогает государство. Как в Беларуси поддерживают мастеров народных промыслов?
07 марта 2023 19:33

Помогает государство. Как в Беларуси поддерживают мастеров народных промыслов?

Классический музей или с использованием новых технологий? Вот как реконструируют Хатынь
07 марта 2023 18:19

Классический музей или с использованием новых технологий? Вот как реконструируют Хатынь

«За сильными плечами легко творить». Много ли женщин становятся писателями, художниками и режиссёрами?
07 марта 2023 16:23

«За сильными плечами легко творить». Много ли женщин становятся писателями, художниками и режиссёрами?

Учащиеся смогут ходить в белорусские музеи бесплатно. Рассказываем, в какие именно
23 сентября 2022 14:57

Учащиеся смогут ходить в белорусские музеи бесплатно. Рассказываем, в какие именно