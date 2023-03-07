29 многодетных мам Минской области наградили орденом Матери

Новости Беларуси. Быть матерью – самая важная профессия в жизни. А такой труд заслуживает высокой награды. В канун 8 Марта 29 жительниц Минской области удостоены ордена Матери. Высокую государственную награду женщины получили из рук губернатора центрального региона Александра Турчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Церемония прошла во Дворце Республики. Среди собравшихся в зале женщины самых разных профессий: это педагоги, работницы торговли, сельского и лесного хозяйства. Но самое главное – все они многодетные мамы. Каждая из них воспитывает как минимум пять детей. На 29 мам приходится 145 малышей.

Лидия Хролович, многодетная мама:

У нас пятеро детей, самой старшей Анастасии 17 лет, самой маленькой, Ксюшечка с нами, пять. Остальным девочкам 14, 13. И сыночку 11 лет. Любой маме это в радость. Это не наш труд, это не наша обязанность, это наше счастье. Счастье быть мамой.

Оксана Войнич, многодетная мама:

Дружная семья – когда есть понимание друг друга. Где-то выслушать, где-то дать совет. Послушать себя и детей.