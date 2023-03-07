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29 многодетных мам Минской области наградили орденом Матери

07 марта 2023 15:40
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Новости Беларуси. Быть матерью – самая важная профессия в жизни. А такой труд заслуживает высокой награды. В канун 8 Марта 29 жительниц Минской области удостоены ордена Матери. Высокую государственную награду женщины получили из рук губернатора центрального региона Александра Турчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

29 многодетных мам Минской области наградили орденом Матери-1

Церемония прошла во Дворце Республики. Среди собравшихся в зале женщины самых разных профессий: это педагоги, работницы торговли, сельского и лесного хозяйства. Но самое главное – все они многодетные мамы. Каждая из них воспитывает как минимум пять детей. На 29 мам приходится 145 малышей.

29 многодетных мам Минской области наградили орденом Матери-4

Лидия Хролович, многодетная мама:
У нас пятеро детей, самой старшей Анастасии 17 лет, самой маленькой, Ксюшечка с нами, пять. Остальным девочкам 14, 13. И сыночку 11 лет. Любой маме это в радость. Это не наш труд, это не наша обязанность, это наше счастье. Счастье быть мамой.

29 многодетных мам Минской области наградили орденом Матери-7

Оксана Войнич, многодетная мама:
Дружная семья – когда есть понимание друг друга. Где-то выслушать, где-то дать совет. Послушать себя и детей.

29 многодетных мам Минской области наградили орденом Матери-10

Всего в центральном регионе около 20 тысяч многодетных семей. В них воспитываются около 70 тысяч детей. И с каждым годом количество таких семей увеличивается.

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# Женщины Беларуси # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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