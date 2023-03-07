Цветочная выставка проходит в Ботаническом саду

Новости Беларуси. Грациозные гиацинты, нежные крокусы, солнечные нарциссы и, конечно же, очаровательные тюльпаны. Праздничное настроение для представительниц прекрасного пола создали сотрудники Ботанического сада, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работники организовали выставку цветов. Свежие весенние композиции радуют посетителей яркими красками и удивительными ароматами. Вызывает восхищение и разнообразие сортов. Только тюльпанов здесь свыше 100. Впервые на выставке можно будет увидеть и махровые нарциссы.

Юлия Рыженкова, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

На этой выставке мы представили по возможности все луковичные культуры. Тюльпаны у нас выставлены из коллекции Ботанического сада в основном. Но есть и новинки, которые мы приобретали, такие как махровые, попугайные, бахромчатые, махрово-бахромчатые.

Дополняют выставку композиции в стиле икебана, живопись, а еще тематические куклы. Продлится цветочная экспозиция до 12 марта.