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На какие проекты направят средства из бюджета Минска в 2023 году?

07 марта 2023 15:32
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Новости Беларуси. Бюджет Минска на 2023 год направлен на развитие. Расходы инвестиционной программы на капитальное строительство увеличиваются на треть к уровню 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На какие проекты направят средства из бюджета Минска в 2023 году?-1

Тенденция продолжится и дальше. В частности, акцент на строительство крупнейших эколого ориентированных проектов. Это работы по переводу западной части столицы на водоснабжение из подземных источников. Также в планах реконструкция Минской очистной станции. Кроме того, около 250 миллионов рублей направят на реновацию, проведение текущего и капитального ремонта, приобретение оборудования для широкой сети учреждений социальной сферы города – детских садов, школ, больниц, поликлиник. Часть средств из инновационного фонда Мингорисполкома потратят на поддержку реального сектора экономики. Будут финансироваться перспективные проекты с заделом на будущее.

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# Бюджет Минска # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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