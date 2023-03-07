На какие проекты направят средства из бюджета Минска в 2023 году?

Новости Беларуси. Бюджет Минска на 2023 год направлен на развитие. Расходы инвестиционной программы на капитальное строительство увеличиваются на треть к уровню 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тенденция продолжится и дальше. В частности, акцент на строительство крупнейших эколого ориентированных проектов. Это работы по переводу западной части столицы на водоснабжение из подземных источников. Также в планах реконструкция Минской очистной станции. Кроме того, около 250 миллионов рублей направят на реновацию, проведение текущего и капитального ремонта, приобретение оборудования для широкой сети учреждений социальной сферы города – детских садов, школ, больниц, поликлиник. Часть средств из инновационного фонда Мингорисполкома потратят на поддержку реального сектора экономики. Будут финансироваться перспективные проекты с заделом на будущее.