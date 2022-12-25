«За девчонками смотри». 6 претенденток из 3000 кандидаток. Когда выберут первую белорусскую космонавтку?

Новости Беларуси. Это просто космос. Так в двух словах можно описать поездку главы государства в Звездный городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально 24 декабря разрешилась главная космическая интрига года – кто же из белорусов отправится бороздить просторы Вселенной? Исходных данных было по минимуму. Известно только, что конкурс был заоблачным – 100 человек на 2 места. Ведь готовят космонавта и дублера. В итоге вчера мы увидели нашу звездную команду во всей красе. Вот это настоящий конкурс за звание Мисс Вселенная. Кто станет обладателем этого титула, узнаем после Нового года. А пока Алена Сырова расскажет о белорусских перспективах в космосе и о нюансах подготовки покорителей Вселенной.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Центр подготовки космонавтов в принципе сам по себе объект закрытый. Со своим сводом правил, которые обязательно соблюдать всем, кто приезжает сюда даже в гости. Например, на тренажеры ни в коем случае нельзя заходить в обуви – только босиком или в бахилах. И это вполне логично объяснимо, ведь космонавты здесь проводят много времени. Это фактически их дом непосредственно перед полетом. И наш экипаж, кстати, исключением не станет. За два месяца до старта белорусские космонавтки будут проводить время на таких тренажерах, чтобы детально, филигранно отточить все то, что придется сделать в день X.

Но прежде главная медицинская комиссия вынесет вердикт о готовности пока еще кандидатов в космонавты приступать к спецтренировкам. А белорусская сторона определится, кто именно станет основным участником космического полета и дублером.

Впервые в звездном городке к полету в космос готовят гражданина суверенной Беларуси. Хотя уроженцы нашей страны здесь есть. Самый известный – Олег Новицкий. С ним, кстати, Александр Лукашенко встретился на МКС. Вернее, в ее полноразмерном макете на земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты смотри, за девчонками смотри. Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Я присматриваю. Мы с ними побеседовали, пообщались. Хорошие девчонки, здоровые, грамотные. Александр Лукашенко:

Хорошие? Ну и все.

Но, конечно, глава государства лично приехал в ЦПК во многом, чтобы увидеть, через что проходят наши кандидатки на полет в космос. И что еще им предстоит. Например, в гидролаборатории отрабатывать выход в открытый космос, если такое будет предусмотрено программой полета. Подробности в видеоматериале.

Среди кандидатов есть научный сотрудник Академии наук. Может, это ее преимущество при отборе?

Ольга Мастицкая, младший научный сотрудник НАН Беларуси:

Я думаю, что да. Инженерное образование мне поможет. И научное. В любом случае переживаешь. Но целеустремленность на победу, что все получится, все задания выполним. Чтобы результаты помогли и дальше развивать белорусскую космическую сферу. А пока действительно больше помогают друг другу. Удивительно, но в красивом женском коллективе такое бывает.

Ольга Герсимова, врач акушер-гинеколог:

Я врач акушер-гинеколог, Барановичский родильный дом. Алена Сырова:

Обычно в таких сферах, где женский коллектив, бывает жесткая конкуренция. Как у вас с этим обстоят дела?

– В роддоме вы имеете в виду? Или здесь?

– Здесь.

– Нет. Я хочу сказать, что мы здесь действительно очень дружны. И переживаем друг за друга. Я думаю, что девчонки это подтвердят. Мы болеем за каждую из нас.

Примечательно: среди кандидатов сразу два медика. И это вполне объяснимо. Как готовят белорусок к полету в космос? Подробности поездки Президента в подмосковный Звездный городок. Как связаны космос и судебная экспертиза? Кандидатка такой профессии тоже дошла до финала.

Дарья Михнюк, государственный судебный эксперт:

Мама мне сказала: я бы в космос никогда не полетела сама, но если ты хочешь, твои желания, то пожалуйста. Нестрашно. Желание перекрывает этот страх, тревожность какую-то.

Кстати, не все сразу знали, куда их отбирают. Но это на самом раннем этапе. Сначала собеседовали около 3 000 человек. Из них осталась 100, а теперь их 6. Каждой из них семьи гордятся и поддерживают. Хотя у некоторых из них есть маленькие дети.

Виктория Фидрус, бортпроводник авиакомпании «Белавиа»:

У меня маленькая дочка, ей год и пять. Он сказал: давай, будешь у нас особенная мамуля.

Президент, общаясь с девушками, шутил, что устроил им веселую жизнь. Но, очевидно, о ней не жалеют ни сами кандидатки, ни те, кто их готовит. Идея о белорусском космонавте на орбите оказалось не такой уж нереализуемой, когда за дело берутся действительно заинтересованные люди. За что Президенту Беларуси говорят спасибо. Лукашенко – белорусским претенденткам в космонавты: кто не полетит, полетит в следующий раз. Всем работы хватит! Подробнее.