Сверка учётных данных. Почему белорусам не стоит опасаться звонка из военкомата?

Новости Беларуси. Сегодня важно понимать, что любые боевые действия против нашей страны возможны только при нестабильной обстановке внутри. Принимая те или иные решения, противник в первую очередь оценивает, что происходит в стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому Президент и говорит: чтобы сохранить мир, каждому необходимо работать на своем месте. Это звучит банально, но именно отсутствие стабильности в обществе – главный фактор силового сценария, а не количество людей, оружия и техники. В 2022 году информационные атаки были особенно жесткими и массовыми. Сколько раз пытались пробить информационную броню нашей армии? Очередная волна фейков накрыла нас из-за сверки учетных данных военнообязанных. Что только ни писали и ни говорили по этому поводу, но все идет строго по плану. Наш Глеб Прокофьев убедился в этом сам.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Столичный кинотеатр «Киев». Военкомат на выезде. Правда, сейчас проходит здесь не киносеанс, а контрольная явка военнообязанных. У фейкометчиков сразу же появится ассоциативный ряд. Мол, из белорусского «Киева» прямиком на спецоперацию. Но здесь не стоит искать никакого тайного смысла. Просто этот зал просторный, большой по вместимости, и это лишь для удобства военнообязанных.

Второй этап сверки учетных данных. В Центральном районе Минска контрольная явка военнообязанных проходила на протяжении всей уходящей недели. Образование, семейное положение, место работы и проживания – все эти данные уточняют в ходе сверки. От строчки до строчки. На этом этапе уже представители воинских частей тщательно изучают личные дела. Особый интерес вызывает военно-учетная специальность.

Наталья Иванович, старший офицер оперативно-мобилизационного управления УО «Военная академия»:

Если военнообязанный не подходит к нам по военно-учетной специальности, мы заменяем его на другого военнообязанного или отправляем его на сборы.

Сергей Ковш, военный комиссар Центрального района Минска:

По результатам сверки учетных данных мы будем проводить работу по замене военнообязанных, будет составлен перечень недостающих специалистов для комплектования команды, партии. И соответственно, будут поданы предложения для организации подготовки данных военнообязанных на учебных сборах. Кто сегодня в центре внимания военкомов? Военнообязанные. Это белорусы, состоящие в запасе и годные по здоровью для службы в Вооруженных Силах или других воинских формированиях. В резерве могут быть и мужчины, и женщины. Их возраст – от 18 до 65 лет, в зависимости от воинского звания.

В кинотеатр «Киев» только в один день на контрольную явку пришло несколько десятков минчан. Среди них и Александр Ламчановский – срочная служба в инженерных войсках. Механик-водитель колесил по военным полигонам на танке-путепрокладчике. Уже позже сменил военную специальность: на сборах выучился на командира ремонтного взвода. Зная внутреннею кухню, фейкам не верит.

Александр Ламчановский, военнообязанный:

Если бы это было так, то мои друзья, другие офицеры запаса мне бы об этом сказали. Но я знаю, что всем, с кем я проходил учебные сборы пару месяцев назад, пришли вот такие повестки. Сегодня здесь и те, у кого нет опыта армейской службы. К примеру, Дмитрий Шевчук проходил обучение на военной кафедре в БГУИР. Уже после учебы в университете ездил на сборы, где получил военно-учетную специальность – старший помощник начальника штаба.

Дмитрий Шевчук, военнообязанный:

Уточняли данные по биографии, по военной специальности, положение семейное.

Кирилл Бизюк, военнообязанный:

Слухи распускают известно кто с целью посеять панику среди населения. Я отношусь к этому спокойно, поэтому спокойно пришел сюда, потому что знаю, что просто нужно будет уточнить данные и отработать какие-то процедуры на случай каких-то непредвиденных ситуаций, чтобы заранее быть готовым.

На процедуру сверки ушло буквально несколько минут. И Кирилл Бизюк покинул пункт сбора, отправившись по своим делам. И кстати, новое мобилизационное предписание ему не вклеили, о чем активно сейчас пишут некоторые диванные эксперты.

Александр Шальпук, начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мобилизационное предписание выдается гражданину после того, как он приписывается к какой-то конкретной воинской части. Сегодня военнообязанные из числа офицеров прибывали с мобпредписаниями. Представителями воинских частей они были изучены, и по их отзывам все предназначением соответствуют. То есть никому мобпредписание не выдавалось. Работа по сверке данных комплексная. В ней принимают участие не только специалисты военкоматов, представители воинских частей, но и руководство городских и сельских администраций.

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:

Администрацией Центрального района принято решение по утверждению плана мероприятий по обеспечению сверки учетных данных наших военнообязанных, начиная от выделения транспортных средств, людских ресурсов до оповещения военнообязанных.

Масштабная кампания по сверке развернулась по всей стране – от столицы до небольших поселков. Усяж в 35 километрах от Минска. На территории сельсовета проживает чуть больше 5 тысяч человек. Среди них треть – военнообязанные. В местную администрацию их вызывали по телефонному звонку. Этот десяток пришедших сегодня – один из последних несверенных.

Андрей Чернушкин, военнообязанный:

Позвонили, вызвали, так как я военнообязанный человек. А военные у нас самая серьезная структура. Поэтому я пришел и без проблем проверили. Все хорошо. Кстати, среди военнообязанных немало и женщин. Чаще всего это медицинские работники. Ольга Хмаро по образованию медсестра. Поэтому и она в числе тех, кто подлежит воинскому учету.

Ольга Хмаро, военнообязанная:

Я являюсь медицинским работником стоматологического кабинета. В колледже изучали такие дисциплины, как хирургия и терапия, как оказывать медицинскую помощь при переломах, при повреждении артерии, вен, наложение шин.

Юрий Марецкий, военный комиссар Смолевичского района и Жодино:

В военном комиссариате Смолевичского района и города Жодино сегодня уже завершается сверка военнообязанных личной явкой в военный комиссариат и сельские советы. Поставлена задача до 30 декабря главой государства провести сверку, мы будем работать чисто с документами и с теми гражданами, которых мы не смогли найти.

С пониманием и без лишней нервозности прибывают военнообязанные на пункты сбора. Ведь в том числе и в их руках обороноспособность нашего государства. И они это четко осознают.

Александр Шальпук:

Исключение только те граждане, которые по каким-либо причинам выехали за пределы Республики Беларусь, за границу. Отдельные граждане говорят, что мы прибудем к Рождеству, к Новому году. Готовы прийти в военный комиссариат и выполнить свой конституционный долг. Не стоит забывать: уклонение от воинского учета уголовно наказуемо. Так 27-летний минчанин получил повестку на военные сборы. В назначенный день отправки молодой человек не появился в военкомате. Лишь объяснил по телефону, что не сможет приехать. Однако это не освобождает его от ответственности.