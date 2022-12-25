Помощник министра обороны: самолёты переоборудованы, проводится подготовка состава к выполнению задач
Новости Беларуси. Любителям небылиц и обладателям особо буйной фантазии стоит обратить внимание на еще одно событие недели. Уголовный кодекс Беларуси планируют дополнить статьей за распространение фейков о военнослужащих, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это, вероятнее всего, усмирит больное воображение.
Любителям теорий заговоров на неделе было чем поживиться. У многих обострение произошло на фоне визита Владимира Путина в Беларусь. Опять же, били в одну точку, мол, Минск хотят втянуть в войну, и все в этом духе. На встрече президентов действительно обсуждали и военную составляющую.
Как стало известно, в Беларуси встали на боевое дежурство российские зенитные комплексы С-400 и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Было заявлено и о переоборудовании белорусских самолетов под несение «специальных зарядов», под которыми, скорее всего, предполагались ядерные боеголовки.
Ольга Коршун, СТВ:
Это фактор сдерживания для Запада. То есть в случае любой агрессии против нашей страны будет проводиться уже не просто контртеррористическая операция, но и будет нанесен неприемлемый ущерб противнику, причем любыми средствами, в том числе стратегическими с территории России.
Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Тема, которую затрагивали главы государств в ходе своей встречи, относительно новых современных образцов вооружения, военной техники, она не нова. И глава государства неоднократно говорил об этом. Если обратиться к истории, обратиться к тем информационным источникам, которые давали эту тему ранее, да, мы давно говорим о том, что мы хотели бы иметь эти образцы вооружения в своем боевом составе. И сегодня, наверное, та обстановка, которая складывается вокруг нашей страны, время сегодняшнее определило ускорить процесс получения этих образцов.
Сегодня оборона государства требует более современных технических средств вооружения, образцов вооружения, которые могут осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях, в стратегической глубине. И «Искандер», и С-400 являются именно такими образцами вооружения.
Наши военнослужащие на сегодня, экипажи, расчеты, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь. Данные образцы вооружения сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению. Кроме того, в ходе встречи глав государств затрагивался вопрос относительно переоборудованных средств воздушного поражения, которые способны применять специальный боеприпас. Сегодня, как сказали главы государств, самолеты переоборудованы, проводится подготовка летного, летно-технического состава к выполнению задач.
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