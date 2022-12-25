Помощник министра обороны: самолёты переоборудованы, проводится подготовка состава к выполнению задач

Новости Беларуси. Любителям небылиц и обладателям особо буйной фантазии стоит обратить внимание на еще одно событие недели. Уголовный кодекс Беларуси планируют дополнить статьей за распространение фейков о военнослужащих, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это, вероятнее всего, усмирит больное воображение. Любителям теорий заговоров на неделе было чем поживиться. У многих обострение произошло на фоне визита Владимира Путина в Беларусь. Опять же, били в одну точку, мол, Минск хотят втянуть в войну, и все в этом духе. На встрече президентов действительно обсуждали и военную составляющую.

Как стало известно, в Беларуси встали на боевое дежурство российские зенитные комплексы С-400 и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Было заявлено и о переоборудовании белорусских самолетов под несение «специальных зарядов», под которыми, скорее всего, предполагались ядерные боеголовки.

Ольга Коршун, СТВ:

Это фактор сдерживания для Запада. То есть в случае любой агрессии против нашей страны будет проводиться уже не просто контртеррористическая операция, но и будет нанесен неприемлемый ущерб противнику, причем любыми средствами, в том числе стратегическими с территории России.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Тема, которую затрагивали главы государств в ходе своей встречи, относительно новых современных образцов вооружения, военной техники, она не нова. И глава государства неоднократно говорил об этом. Если обратиться к истории, обратиться к тем информационным источникам, которые давали эту тему ранее, да, мы давно говорим о том, что мы хотели бы иметь эти образцы вооружения в своем боевом составе. И сегодня, наверное, та обстановка, которая складывается вокруг нашей страны, время сегодняшнее определило ускорить процесс получения этих образцов.