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Помощник министра обороны: самолёты переоборудованы, проводится подготовка состава к выполнению задач

25 декабря 2022 17:16
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Новости Беларуси. Любителям небылиц и обладателям особо буйной фантазии стоит обратить внимание на еще одно событие недели. Уголовный кодекс Беларуси планируют дополнить статьей за распространение фейков о военнослужащих, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это, вероятнее всего, усмирит больное воображение.

Любителям теорий заговоров на неделе было чем поживиться. У многих обострение произошло на фоне визита Владимира Путина в Беларусь. Опять же, били в одну точку, мол, Минск хотят втянуть в войну, и все в этом духе. На встрече президентов действительно обсуждали и военную составляющую.

Помощник министра обороны: самолёты переоборудованы, проводится подготовка состава к выполнению задач-1

Как стало известно, в Беларуси встали на боевое дежурство российские зенитные комплексы С-400 и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Было заявлено и о переоборудовании белорусских самолетов под несение «специальных зарядов», под которыми, скорее всего, предполагались ядерные боеголовки.

Помощник министра обороны: самолёты переоборудованы, проводится подготовка состава к выполнению задач-4

Ольга Коршун, СТВ:
Это фактор сдерживания для Запада. То есть в случае любой агрессии против нашей страны будет проводиться уже не просто контртеррористическая операция, но и будет нанесен неприемлемый ущерб противнику, причем любыми средствами, в том числе стратегическими с территории России.

Помощник министра обороны: самолёты переоборудованы, проводится подготовка состава к выполнению задач-7

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Тема, которую затрагивали главы государств в ходе своей встречи, относительно новых современных образцов вооружения, военной техники, она не нова. И глава государства неоднократно говорил об этом. Если обратиться к истории, обратиться к тем информационным источникам, которые давали эту тему ранее, да, мы давно говорим о том, что мы хотели бы иметь эти образцы вооружения в своем боевом составе. И сегодня, наверное, та обстановка, которая складывается вокруг нашей страны, время сегодняшнее определило ускорить процесс получения этих образцов.

Помощник министра обороны: самолёты переоборудованы, проводится подготовка состава к выполнению задач-10

Сегодня оборона государства требует более современных технических средств вооружения, образцов вооружения, которые могут осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях, в стратегической глубине. И «Искандер», и С-400 являются именно такими образцами вооружения.

Наши военнослужащие на сегодня, экипажи, расчеты, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь. Данные образцы вооружения сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению. Кроме того, в ходе встречи глав государств затрагивался вопрос относительно переоборудованных средств воздушного поражения, которые способны применять специальный боеприпас. Сегодня, как сказали главы государств, самолеты переоборудованы, проводится подготовка летного, летно-технического состава к выполнению задач.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Леонид Касинский # Алена Сырова # Ольга Коршун # Владимир Путин # Фотофакт

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