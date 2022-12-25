«Я не считаю, что нужен своей стране». Откровения латыша, который решил поменять жизнь и переехать в Беларусь

Не только цены, а еще и наши нравы привлекают все больше европейцев. Одним из таких адептов всего белорусского стал и житель Риги Роман Самуль. Гражданин ЕС в прямом смысле решил начать новую жизнь в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сначала ковидные ограничения похоронили его бизнес, а потом присоединились нападки на русскоговорящих, война с памятниками и другие побочки демократии.

Роман Самуль, гражданин Латвии:

Во-первых, меня привлекло приглашение Александра Григорьевича, когда он сказал в одном из своих интервью либо на пресс-конференции, что мы открываем границы и ждем к нам в страну, чтобы лично убедиться, что не так все плохо, как рассказывают в западных СМИ, что мы здесь чуть ли не выживаем и так далее.

Ольга Коршун:

А что, кстати, рассказывают в Латвии про Беларусь?

Роман Самуль:

Много что рассказывают. Рассказывают, что у вас все плохо, что у вас диктатор и что у вас тут каждого прессуют, в общем, вы в нищете все умираете.

Ольга Коршун:

Так вы заметили в Беларуси те признаки диктатуры, о которых рассказывают?

«У нас проблема с русскоязычными людьми, у нас очень четко выражаются националистические настроения»

Роман Самуль:

Ничего этого я не заметил. Люди живут, занимаются своей жизнью, все у них хорошо. Я бы тоже с удовольствием жил бы в Латвии, зная, что у меня завтра все будет в порядке. Я со многими общаюсь. Мне, кстати, белорусы помогают здесь первое время. Я честно скажу, добрее и отзывчивей людей я не видел.

У нас проблема с русскоязычными людьми, у нас очень четко выражаются националистические настроения. Но что еще больше меня бомбануло, так современно выражаясь, это когда люди вышли против оккупантских, скажем так, людей, которые проживают на территории Латвии, русскоязычных, а нас считают там оккупантами, и что самое интересное, были только молодые люди, в основном молодежь с институтов. На YouTube где-то есть запись, где видно, что там не латыши выходят, там выходят иностранцы, которым, может быть, просто такая команда была дана – выходите, это в поддержку Латвии, все будет у вас хорошо, вы, наоборот, покажете приверженность к латвийской власти, что вас тут хорошо встречают и так далее.