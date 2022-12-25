«Я не считаю, что нужен своей стране». Откровения латыша, который решил поменять жизнь и переехать в Беларусь

Не только цены, а еще и наши нравы привлекают все больше европейцев. Одним из таких адептов всего белорусского стал и житель Риги Роман Самуль. Гражданин ЕС в прямом смысле решил начать новую жизнь в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сначала ковидные ограничения похоронили его бизнес, а потом присоединились нападки на русскоговорящих, война с памятниками и другие побочки демократии.
Так что на самом деле происходит за закрытыми границами ЕС – откровения сбежавшего от европейских властей.
Ольга Коршун, СТВ:
Роман, почему вы решили уехать из Латвии и, собственно, выбрали нашу страну?
«Рассказывают, что у вас все плохо, что у вас диктатор и что у вас тут каждого прессуют»
Роман Самуль, гражданин Латвии:
Во-первых, меня привлекло приглашение Александра Григорьевича, когда он сказал в одном из своих интервью либо на пресс-конференции, что мы открываем границы и ждем к нам в страну, чтобы лично убедиться, что не так все плохо, как рассказывают в западных СМИ, что мы здесь чуть ли не выживаем и так далее.
Ольга Коршун:
А что, кстати, рассказывают в Латвии про Беларусь?
Роман Самуль:
Много что рассказывают. Рассказывают, что у вас все плохо, что у вас диктатор и что у вас тут каждого прессуют, в общем, вы в нищете все умираете.
Ольга Коршун:
Так вы заметили в Беларуси те признаки диктатуры, о которых рассказывают?
«У нас проблема с русскоязычными людьми, у нас очень четко выражаются националистические настроения»
Роман Самуль:
Ничего этого я не заметил. Люди живут, занимаются своей жизнью, все у них хорошо. Я бы тоже с удовольствием жил бы в Латвии, зная, что у меня завтра все будет в порядке. Я со многими общаюсь. Мне, кстати, белорусы помогают здесь первое время. Я честно скажу, добрее и отзывчивей людей я не видел.
У нас проблема с русскоязычными людьми, у нас очень четко выражаются националистические настроения. Но что еще больше меня бомбануло, так современно выражаясь, это когда люди вышли против оккупантских, скажем так, людей, которые проживают на территории Латвии, русскоязычных, а нас считают там оккупантами, и что самое интересное, были только молодые люди, в основном молодежь с институтов. На YouTube где-то есть запись, где видно, что там не латыши выходят, там выходят иностранцы, которым, может быть, просто такая команда была дана – выходите, это в поддержку Латвии, все будет у вас хорошо, вы, наоборот, покажете приверженность к латвийской власти, что вас тут хорошо встречают и так далее.
Ольга Коршун:
Вы как к нам приехали, надолго? Будете здесь пускать корни?
Роман Самуль:
У меня ничего нет в Латвии, ни семьи, ни детей, и я с удовольствием хотел бы остаться в Беларуси. Я считаю, что я могу больше вам даже пользы принести, скажем так, работая, платя налоги. Естественно, здесь оставаться и полностью интегрироваться.
Ольга Коршун:
То есть вы хотите в перспективе получить белорусское гражданство?
Я не считаю, что нужен своей стране, это не моя страна. Об нас просто вытирают ноги и выкидывают
Роман Самуль:
Да. Я не считаю, что я нужен своей стране. Это не моя страна, где, извините меня, об нас просто вытирают ноги и выкидывают. У нас есть такие «замечательные» люди, которые просто говорят, что надо бы собрать всех этих русскоговорящих (300 тысяч) и выслать куда можно только.
Ольга Коршун:
Да, ваши политики такое заявляли, это есть в открытом доступе.
Роман, спасибо большое, что вы согласились на интервью. Надеемся, что вам у нас понравится.
Роман Самуль:
Уже понравилось.
Ольга Коршун:
И у вас здесь все получится.
Роман Самуль:
Спасибо большое!
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