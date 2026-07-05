Новости по тегу #Анастасия Ленкова

«Я мечтала полететь в космос, и мне на работе в медучреждении предложили полететь в космос. Сразу же поняла, что это то, что надо, что мне нужно пройти этот отбор. ».
«Готовы обменять на все что угодно. Лишь бы мы прилетели с этим творожком к ним в модуль».
«Я впервые его увидела, когда нас пригласили перед полетом. Это практически было на Рождество. Было очень волнительно, ответственно».
«Хочу реализовать один космический эксперимент: отправить онкологические клетки, опухолевые клетки на орбиту, провести противоопухолевую терапию».
«Перед стартом всегда ездят в дом Королева, на Красную площадь, возлагают цветы к месту погребения Королева и Гагарина».
«Борщ есть. Голубцов нет, пельменей нет, драников нет. Очень вкусно. Тюбики – это пережитки прошлого. Там остались только джем, горчица и варенье. Буквально четыре наименования. Большинство – это либо сублимированная еда».
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси.
Это совместная инициатива общественного объединения и одноименной партии «Белая Русь».
Предполагаемый кандидат для отправки на орбиту – Анастасия Ленкова, которая была дублером Марины Василевской.
На сегодняшний день Анастасия – самый перспективный человек в стране с точки зрения готовности в космос хоть завтра. Была бы цель и возможность.
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