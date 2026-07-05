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Новости по тегу #Анастасия Ленкова

С детства мечтала о космосе! О хирургии, Звездном городке и подготовке к полету – интервью с Анастасией Ленковой
05 июля 2026 07:59

С детства мечтала о космосе! О хирургии, Звездном городке и подготовке к полету – интервью с Анастасией Ленковой

Космонавт Ленкова назвала белорусский продукт, за который «американцы готовы отдать все что угодно»
05 июля 2026 07:55

Космонавт Ленкова назвала белорусский продукт, за который «американцы готовы отдать все что угодно»

«Батька есть батька!» Анастасия Ленкова вспомнила трогательную встречу с Лукашенко
05 июля 2026 07:40

«Батька есть батька!» Анастасия Ленкова вспомнила трогательную встречу с Лукашенко

Провести операцию в космосе реально? Анастасия Ленкова поделилась планами по научным экспериментам
05 июля 2026 07:38

Провести операцию в космосе реально? Анастасия Ленкова поделилась планами по научным экспериментам

Не дают автографы и не смотрят на ракету! Ленкова назвала 7 традиций, которые соблюдают космонавты перед вылетом
05 июля 2026 07:36

Не дают автографы и не смотрят на ракету! Ленкова назвала 7 традиций, которые соблюдают космонавты перед вылетом

Тюбики – пережитки прошлого! Анастасия Ленкова рассказала, чем питаются космонавты
05 июля 2026 07:16

Тюбики – пережитки прошлого! Анастасия Ленкова рассказала, чем питаются космонавты

О космосе, хирургии и пути к мечте – Анастасия Ленкова в «Рецепте настоящего белоруса»
29 июня 2026 18:16

О космосе, хирургии и пути к мечте – Анастасия Ленкова в «Рецепте настоящего белоруса»

Масштабный семейный фестиваль «Время» проходит на площадке Минского аэроклуба
27 сентября 2025 10:42

Масштабный семейный фестиваль «Время» проходит на площадке Минского аэроклуба

Беларусь и Россия обсуждают перспективы полёта в космос ещё одной белоруски
24 сентября 2025 17:25

Беларусь и Россия обсуждают перспективы полёта в космос ещё одной белоруски

Идёт подготовка к новому полёту? Узнали, чем занимается второй белорусский космонавт Анастасия Ленкова
13 апреля 2025 17:24

Идёт подготовка к новому полёту? Узнали, чем занимается второй белорусский космонавт Анастасия Ленкова

Анастасия Ленкова встретилась с пациентами из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
29 мая 2024 14:32

Анастасия Ленкова встретилась с пациентами из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

«Потому что это мечта». Как прошла встреча белорусских космонавтов со школьниками и студентами?
26 апреля 2024 17:42

«Потому что это мечта». Как прошла встреча белорусских космонавтов со школьниками и студентами?