Юрий Воскресенский: система налогообложения у нас самая лучшая в Европе, самая простая, единый налог – 13%
Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Юрий, вопрос. Многие говорят, что основным двигателем протестов в августе 2020-го были ипэшники. Об этом даже Президент говорил. Мы не говорим, что все ипэшники плохие или крайне экстремистского толка. И все же очень многие люди, которые уплачивали этот самый простой налог, пользовались всеми благами, после этого они вышли просить еще смены власти. Насколько у нас и тогда, и сейчас простая система налогообложения по сравнению с Европой? Насколько эти люди действительно не видели то, как государство идет им навстречу?
Юрий Воскресенский, политолог:
Увязывать события 2020-го с фискальным фактором, наверное, было бы неправильно. Мне кажется, будь налоги больше или меньше, это бы не влияло на их активность. Тут совокупность других факторов повлияла. Что касается вашего вопроса по поводу простоты нашей налоговой системы. Конечно, система подоходного налогообложения у нас, наверное, самая лучшая в Европе. Самая простая, единый налог – 13%. Многие эксперты говорят, что пора бы рассмотреть вопрос перехода к прогрессивной шкале. Плюс в Европе очень сложная система вычета. Так просто, как у нас, ИП не высчитает, сколько ему надо оплатить.
Тем не менее не могу понять: почему в РФ действует упрощенная система для предпринимателей с численностью до 130 человек и до 200 миллионов рублей оборота в год? На минуточку – примерно 220 тысяч долларов в месяц. Они что, другого сорта? Если мы идем по пути унификации, рано или поздно у нас встанет вопрос доступа к общим рынкам, созданию единого рынка товаров, работ, услуг. Так что, наши предприниматели побегут в Россию регистрироваться? Почему там государство не боится этих рисков? Посмотрите на цифры: 130 человек – и ты можешь платить упрощенный налог.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Ваша логика говорит так: есть Россия – это истина в последней инстанции, будем делать так, как они. Во многом российский опыт для нас является негативным, и есть отдельные случаи, где они наш опыт перенимают. Поэтому с этой точки зрения у них большие доходы от энергоресурсов, сырьевых ресурсов. У нас страна имеет немного другую структуру экономики, поэтому для нас эти 270 тысяч предпринимателей, которые формируют всего лишь 2 % налоговой базы, через которую уходят сотни миллионов долларов через систему отмывания – не через всех, может, через 20 % – это является критическим. Поэтому вопрос у них. Так как мы не можем западные под копирку брать себе какие-то стандарты, ту же Конституцию, где вы являетесь одним из спикеров. То же самое и в бизнесе. Надо формировать свою, адаптированную к своим реалиям систему.
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