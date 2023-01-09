«Почему я должен часть своего дохода отдавать государству?» Георгий Гриц ответил на вопрос

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Алена Сырова, СТВ:
Есть люди, которые считают: а почему я должен часть своего дохода отдавать государству?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Им нужно объяснять, что твой ребенок в садик ходит, учится в школе, бесплатное образование, бесплатная медицина, кто-то тебя защищает.
Алена Сырова:
Это воспринимается как должное. Почему-то зачастую то, что мы имеем, те социальные блага и гарантии, которые у нас сегодня есть, воспринимаются как само собой разумеющееся. А есть и другой момент. Когда мы говорим о том, что мы платим налоги, мы пользуемся той же бесплатной медициной, бесплатным образованием. А есть часть населения, которая не платит налоги, но может пользоваться тем же самым.
Георгий Гриц:
Тут эту тему можно по-другому рассмотреть. Есть 33-я статья в Налоговом кодексе, которая говорит о доначислении в случае, если. И это «в случае, если» трактуется очень фривольно. Вчера-позавчера выпустили комментарий по поводу уходов, как нельзя уходить от налогов…
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