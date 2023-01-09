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«Почему я должен часть своего дохода отдавать государству?» Георгий Гриц ответил на вопрос

09 января 2023 17:04
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Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.  

Алена Сырова, СТВ:
Есть люди, которые считают: а почему я должен часть своего дохода отдавать государству?

«Почему я должен часть своего дохода отдавать государству?» Георгий Гриц ответил на вопрос-1

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Им нужно объяснять, что твой ребенок в садик ходит, учится в школе, бесплатное образование, бесплатная медицина, кто-то тебя защищает.

«Почему я должен часть своего дохода отдавать государству?» Георгий Гриц ответил на вопрос-4

Алена Сырова:
Это воспринимается как должное. Почему-то зачастую то, что мы имеем, те социальные блага и гарантии, которые у нас сегодня есть, воспринимаются как само собой разумеющееся. А есть и другой момент. Когда мы говорим о том, что мы платим налоги, мы пользуемся той же бесплатной медициной, бесплатным образованием. А есть часть населения, которая не платит налоги, но может пользоваться тем же самым.

Георгий Гриц:
Тут эту тему можно по-другому рассмотреть. Есть 33-я статья в Налоговом кодексе, которая говорит о доначислении в случае, если. И это «в случае, если» трактуется очень фривольно. Вчера-позавчера выпустили комментарий по поводу уходов, как нельзя уходить от налогов…

«Эта тема не упала вчера». Изменения в Налоговом кодексе – рядовое событие? Подробнее здесь

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# Налоги # общество # Алена Сырова # Георгий Гриц # Фотофакт

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