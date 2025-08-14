Спускаясь на землю с высот геополитических игр, которые влияют на тысячи человеческих судеб, мы становимся свидетелями их итогов. 14 августа Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 84 на 84, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый обмен пленными с момента третьего раунда переговоров в Стамбуле. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для дальнейшего прохождения лечения и реабилитации.

Все, я дома уже практически. Все, давай, люблю тебя. Все, Кариночку поцелуй от меня. Давай, пока.

Все, все нормально. Сын, передай маме и позвони обязательно. Скажи: все нормально, уже все хорошо, скоро увидимся, деток поцелуй.

За последние месяцы между Россией и Украиной прошло несколько крупных обменов пленными. Кроме того, реализованы гуманитарные миссии, основную часть которых стороны провели на основе стамбульских договоренностей.

Напомним, после третьего раунда переговоров России и Украины, который состоялся 23 июля в Турции, Россия предложила начать новый обмен и передать не менее 1 200 пленных с каждой стороны. На этот раз обмен предусматривает возвращение на родину и гражданских. Помимо этого, Россия выразила готовность передать три тысячи тел украинских военных.