«Рыба ищет там, где глубже, человек – где лучше». Почему криптовалюта стала лакомым куском?

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы. Алена Сырова, СТВ:

Вы хотели продолжить тему про криптовалюты.

Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

Да, эта тема достаточно интересная, но нужно убрать иллюзии. Декрет, который определяет порядок действий, работы наших граждан, четко говорит, что физическое лицо может приобретать, обменивать, майнить только для себя. Когда мы слышим, что этим хотят заниматься ИП, это можно делать, но надо быть резидентом Парка высоких технологий. Эту иллюзию тоже надо убирать. Когда я слышу, что отдельные товарищи, не являясь резидентом Парка высоких технологий, хотят заниматься такой деятельностью, то это в основном будет запрещенная деятельность. А за запрещенную деятельность будут совсем другие последствия. Коллега сказал, что один в прошлом году был вскрыт. Да не один! У нас был не один криптообменник. Мы совместно с правоохранительными органами вскрывали. Причем, поверьте, финансовые последствия крайне серьезные. Поэтому в этой части мы тоже должны наших граждан предупредить. Для себя ты можешь делать. Государство четко говорит: ты ничего тогда не должен платить, никаких налогов. Но если ты начинаешь заниматься деятельностью, и ты не резидент Парка высоких технологий, то здесь уже есть ограничения. Алена Сырова:

Получается, любой поблажкой, любым смягчением, любой лояльностью стараются как-то воспользоваться.