«Рыба ищет там, где глубже, человек – где лучше». Почему криптовалюта стала лакомым куском?
Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Алена Сырова, СТВ:
Вы хотели продолжить тему про криптовалюты.
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Да, эта тема достаточно интересная, но нужно убрать иллюзии. Декрет, который определяет порядок действий, работы наших граждан, четко говорит, что физическое лицо может приобретать, обменивать, майнить только для себя. Когда мы слышим, что этим хотят заниматься ИП, это можно делать, но надо быть резидентом Парка высоких технологий. Эту иллюзию тоже надо убирать. Когда я слышу, что отдельные товарищи, не являясь резидентом Парка высоких технологий, хотят заниматься такой деятельностью, то это в основном будет запрещенная деятельность. А за запрещенную деятельность будут совсем другие последствия. Коллега сказал, что один в прошлом году был вскрыт. Да не один! У нас был не один криптообменник. Мы совместно с правоохранительными органами вскрывали. Причем, поверьте, финансовые последствия крайне серьезные. Поэтому в этой части мы тоже должны наших граждан предупредить. Для себя ты можешь делать. Государство четко говорит: ты ничего тогда не должен платить, никаких налогов. Но если ты начинаешь заниматься деятельностью, и ты не резидент Парка высоких технологий, то здесь уже есть ограничения.
Алена Сырова:
Получается, любой поблажкой, любым смягчением, любой лояльностью стараются как-то воспользоваться.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это нормально. Рыба ищет там, где глубже, человек – где лучше. Но в данном случае одной либерализацией не решишь вопрос. Я постоянно об этом говорю: должно быть воспитание ответственности бизнеса, человека.
Кирилл Казаков, СТВ:
А то, что произошло, – это либерализация?
Георгий Гриц:
Это не либерализация. Это оптимизация. Это повышение эффективности системы налогообложения и финансовой системы в целом. Двойственность, тройственность, пятикратность разных систем по одинаковым видам деятельности. Те же ниши по отмыванию денег, те же разные условия конкуренции. Государство сейчас наконец-то стало заниматься тем, чем должно заниматься. Взять единый налог. 12 лет он был. Кто-то его инициировал, а это сделал бизнес, и в результате государство потеряло миллиарды, сотни миллионов денег. Кто за это понес ответственность? Бизнес.
Алена Сырова:
А что приобрело?
Георгий Гриц:
Бесценный опыт.
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