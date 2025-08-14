Посмотрели, как работает единственный в стране завод, где делают белорусский картофель фри

Бульбаши в деле. Параллельно с жатвой на полях идет и заготовка картофеля. Весной площади под стратегическую для белорусов культуру заметно увеличили до рекордных 19 тысяч 800 гектаров. К уборке второго хлеба приступил и Толочинский консервный завод, имеющий самое большое картофельное поле в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не случайно. Предприятие – единственное в Беларуси, где изготавливают картофель фри. Первые собранные тонны корнеплода уже отправили на переработку. Качество белорусского фастфуда из нового урожая оценила Влада Родовская.

Бульба-2025 уже в производстве. В цеху Толочинского консервного завода из нового урожая изготавливают картошку фри. В сутки предприятие может выпускать до 20 тонн продукции. Чтобы из обычного клубня получился популярный фастфуд, картофель проходит сложный технологический процесс. К сезону фри на предприятии подошли ответственно.

Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода:

За летний период провели косметический ремонт, технологического оборудования осмотр и сделали оборудование мойки, полировки, чтобы увеличить инспекцию, увеличить качество сырья, нагрузку на линию, увеличить производительность и произвести больше продукции.

Белорусскую картошку фри изготавливают из голландского «Инноватора» – это единственный одобренный мировыми производителями фри сорт. На белорусских полях он хорошо прижился, но в перспективе импортный продукт заменит отечественный. Белорусские ученые уже включили в реестр подходящие по всем характеристикам для производства сорта. Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

Была создана группа сортов, которая подходит для полуфабрикатов фри, зонированного пищевыми композициями. Для того чтобы получить новый сорт картофеля, нужно высеять более 100 тысяч новых форм, это более 100 тысяч семян. И в дальнейшем происходит отбор в течение 10, 12, а иногда и более лет.

На самом большом картофельном поле в стране, который находится на территории Толочинского консервного завода, уже убрали первые гектары корнеплода. Урожай картофеля в этом сезоне ожидают высокий, несмотря на природные испытания. С одного гектара в хозяйстве собирают почти 380 центнеров. Всего же разными сортами засажено свыше 1300 гектаров сельскохозяйственных земель.

Илья Никитин, агроном Толочинского консервного завода:

В этом году погодные условия сложились так, что очень много было дождей, очень много было влаги на поле. Это, конечно же, способствует развитию такой болезни на картофеле, как фитофтороз. В этом году мы справились, обработали не менее пяти раз картофель от данной болезни. И результатом довольны.