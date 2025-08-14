Фестиваль работающей молодёжи проходит в Воложинском районе

Молодежный турфест «Олимпия». Палаточный городок вновь разбит в Воложинском районе. Слет продлится 3 дня. Организованы тематические локации, подготовлены конкурсы и спортивные соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник на природе объединил 20 молодежных команд трудовых коллективов предприятий и ведомств со всей страны. Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Нынешний пройдет под общим слоганом «Помним. Чтим. Гордимся». Стартовала «Олимпия» парадом команд. Далее участники отправились на интерактивные образовательные площадки. 14 августа в программе зрелищная квест-игра, где команды показали ловкость и выносливость.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Красной нитью проходит то, что мы отмечали годовщину Победы, и сегодняшний фестиваль посвящен именно этой годовщине. Мы видим, помним, чтим, гордимся как потомки тех людей, которые эту Победу сотворили, добыли. И мы всегда будем про них помнить. Поэтому это тоже важный аспект в идеологическом воспитании нашей молодежи, чтобы такое знаковое событие в их памяти отложилось надолго.