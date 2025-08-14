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Фестиваль работающей молодёжи проходит в Воложинском районе

14 августа 2025 17:14
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Молодежный турфест «Олимпия». Палаточный городок вновь разбит в Воложинском районе. Слет продлится 3 дня. Организованы тематические локации, подготовлены конкурсы и спортивные соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль работающей молодёжи проходит в Воложинском районе-2

Праздник на природе объединил 20 молодежных команд трудовых коллективов предприятий и ведомств со всей страны. Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Нынешний пройдет под общим слоганом «Помним. Чтим. Гордимся».

Стартовала «Олимпия» парадом команд. Далее участники отправились на интерактивные образовательные площадки. 14 августа в программе зрелищная квест-игра, где команды показали ловкость и выносливость.

Фестиваль работающей молодёжи проходит в Воложинском районе-4

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Красной нитью проходит то, что мы отмечали годовщину Победы, и сегодняшний фестиваль посвящен именно этой годовщине. Мы видим, помним, чтим, гордимся как потомки тех людей, которые эту Победу сотворили, добыли. И мы всегда будем про них помнить. Поэтому это тоже важный аспект в идеологическом воспитании нашей молодежи, чтобы такое знаковое событие в их памяти отложилось надолго.

Фестиваль работающей молодёжи проходит в Воложинском районе-6

Илона Савченя, специалист по работе с молодежью Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова:
Для нас «Олимпия» – это такой своеобразный тимбилдинг, знакомство с нашими молодыми, новыми работниками, которых мы активненько к себе привлекаем.

Завершит первый фестивальный день смотр на лучшую авторскую песню «Голоса Победы» и молодежный open-air. 15 августа «олимпийцев» ждет конкурс визиток и интеллектуальный турнир «Память поколений». Подготовили для участников и сюрпризы: выставку спортивного боевого болида и выступления кинологов.

# Молодежь Беларуси

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