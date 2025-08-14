Рестораторы попробовали белорусскую картошку фри. Какая лучше: наша или бельгийская?
Бульбаши в деле. Параллельно с жатвой на полях идет и заготовка картофеля. Весной площади под стратегическую для белорусов культуру заметно увеличили до рекордных 19 тысяч 800 гектаров. К уборке второго хлеба приступил и Толочинский консервный завод, имеющий самое большое картофельное поле в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не случайно. Предприятие – единственное в Беларуси, где изготавливают картофель фри. Первые собранные тонны корнеплода уже отправили на переработку.
Свой срок хранения, а это 12 месяцев, продукция Толочинского консервного завода – единственного в стране, который изготавливает картофель фри, на местных складах не лежит. Белорусская картошка фри востребована в розничной торговле, распробовали ее и рестораторы.
Владимир Плавинский, арт-директор сети ресторанов:
Белорусская картошка фри отличается от бельгийской, которую мы использовали ранее, но не скажем, что она хуже. Есть какие-то технологические моменты приготовления в массовом производстве, но по качеству и по выходу продукта она ничем не отличается. И учитывая, что мы все-таки белорусская народная сеть, мы стремимся поддерживать отечественного производителя.
Посмотрели, как работает единственный в стране завод, где делают белорусский картофель фри.