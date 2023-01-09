Работники СМИ и сферы культуры удостоены госнаград и благодарностей Президента

Новости Беларуси. Еще одна зимняя традиция для Беларуси. Работники СМИ и сферы культуры удостоены госнаград и благодарности Президента. В списке немало наших коллег, и это не только работающие в кадре на СТВ, БТ и ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодарностью главы государства отмечены заслуги завотделом дизайна компьютерной графики нашего канала Дмитрия Головчица. Не остался незамеченным вклад в реализацию государственной информационной политики высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны ряда сотрудников Белорусского телеграфного агентства и «Альфа Радио».
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