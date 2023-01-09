Работники СМИ и сферы культуры удостоены госнаград и благодарностей Президента

Новости Беларуси. Еще одна зимняя традиция для Беларуси. Работники СМИ и сферы культуры удостоены госнаград и благодарности Президента. В списке немало наших коллег, и это не только работающие в кадре на СТВ, БТ и ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.