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Работники СМИ и сферы культуры удостоены госнаград и благодарностей Президента

09 января 2023 17:30
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Новости Беларуси. Еще одна зимняя традиция для Беларуси. Работники СМИ и сферы культуры удостоены госнаград и благодарности Президента. В списке немало наших коллег, и это не только работающие в кадре на СТВ, БТ и ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники СМИ и сферы культуры удостоены госнаград и благодарностей Президента-1

Благодарностью главы государства отмечены заслуги завотделом дизайна компьютерной графики нашего канала Дмитрия Головчица. Не остался незамеченным вклад в реализацию государственной информационной политики высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны ряда сотрудников Белорусского телеграфного агентства и «Альфа Радио».

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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