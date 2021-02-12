Юрий Воскресенский: первый, кто бы сел, был бы Бабарико, потому Тихановская никаких выборов не проводила бы. Это абсолютно точно

Вадим Боровик, политический аналитик:

Очень важный вы подняли аспект: когда Президент сказал, что будет, может быть, скучно. Это было рабочее собрание. Мы видим, в одной из соседних стран на юге устраивают шоу из поздравления с Новым годом. Хорошо шоу показывать, но это всего лишь шоу, а надо давать результаты в экономике, в уровне жизни, в том, чтобы население не уезжало на Запад, чтобы гробы не приходили в дом. Понимаете или нет? А это там имеют. Мы собрались на собрании, Президент ведь нам сказал: «Мы только начинаем с вами работу, мы сформируем конституционную комиссию».

Это очень представительный форум. Обе палаты в полном составе, местные советы, тысячи депутатов, министры, представители бизнеса, здравоохранения, образования, экспертное сообщество. И мы будем думать над каждым шагом, потому что цена ошибки очень высока. Мы отвечаем за жизнь и безопасность наших граждан.

Кирилл Казаков:

Президент сказал, что это рабочее совещание, но он же говорил в сравнении с той программой, с которой шли лидеры так называемой оппозиции. Юрий, скажите: это было бы шоу, если бы, например, та сторона, с которой вы начинали предвыборную гонку, пришла к власти?