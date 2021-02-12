Юрий Воскресенский: первый, кто бы сел, был бы Бабарико, потому Тихановская никаких выборов не проводила бы. Это абсолютно точно

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вадим, в чем программная речь?
Вадим Боровик, политический аналитик:
Очень важный вы подняли аспект: когда Президент сказал, что будет, может быть, скучно. Это было рабочее собрание. Мы видим, в одной из соседних стран на юге устраивают шоу из поздравления с Новым годом. Хорошо шоу показывать, но это всего лишь шоу, а надо давать результаты в экономике, в уровне жизни, в том, чтобы население не уезжало на Запад, чтобы гробы не приходили в дом. Понимаете или нет? А это там имеют. Мы собрались на собрании, Президент ведь нам сказал: «Мы только начинаем с вами работу, мы сформируем конституционную комиссию».
Это очень представительный форум. Обе палаты в полном составе, местные советы, тысячи депутатов, министры, представители бизнеса, здравоохранения, образования, экспертное сообщество. И мы будем думать над каждым шагом, потому что цена ошибки очень высока. Мы отвечаем за жизнь и безопасность наших граждан.
Кирилл Казаков:
Президент сказал, что это рабочее совещание, но он же говорил в сравнении с той программой, с которой шли лидеры так называемой оппозиции. Юрий, скажите: это было бы шоу, если бы, например, та сторона, с которой вы начинали предвыборную гонку, пришла к власти?
Юрий Воскресенский, политолог:
Не было бы страны. Мы это, к сожалению, слишком поздно поняли. Во-первых, Президент правильно сказал, что первым, кто бы сел – это уже не Президент сказал, а я говорю – первый, кто бы сел или не вышел бы из СИЗО, был бы Бабарико, потому что никакая Тихановская никаких выборов не проводила бы. Это абсолютно точно. А если бы супруги Тихановские стали рулить страной, то у нас даже бы не южная соседка, как Вадим говорит, повторилась, а еще более южная, «горячая», которая граничит с Ираном.
Кирилл Казаков:
Еще одна цитата Президента.
Алена Сырова, ведущая:
Президент сказал: «Я пришел, чтобы побеждать, а не свергать». По-моему, очень красноречиво.
Вадим Боровик:
Коллеги, я вам открою геополитическую тайну. Мы спасли Прибалтику, Финляндию, Польшу, потому что не дай бог здесь был бы переворот – Россия бы отреагировала, и граница Российской Федерации была бы уже в Калининграде. И мы спасли эти республики. Они там спекулировали. Эта уважаемая Тихановская – будем отдавать 10 миллиардов долларов в кредит (мы за шесть построили) и станцию отключим. Она продалась за это. Но эти чудаки не понимали, они за станцию и за какие-то свои рисовали неправильные карты в Польше. Но если бы Россия отреагировала реально, то мы могли бы полностью изменить геополитическую карту Европы.
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