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Юрий Воскресенский: с той стороны – только санкции, а с этой – извините, мне не до этого, надо думать, как работать над страной

11 февраля 2021 19:50
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Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Юрий Воскресенский: с той стороны – только санкции, а с этой – извините, мне не до этого, надо думать, как работать над страной-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Я хочу обратить внимание, что весь доклад пронизан позитивной повесткой. Как делать, что делать, почему делать. Даже если человек других политических взглядов посмотрит: с той стороны – только санкции, черные списки, какие-то угрозы, а с этой стороны – извините, мне не до этого, мне надо думать, как работать над страной. Поэтому очень важно, что позитивная нить полностью шла через весь доклад. Это оценила, наверное, вся наша хозяйственная элита, научная, творческая. И оценят, естественно, простые люди.

Юрий Воскресенский: с той стороны – только санкции, а с этой – извините, мне не до этого, надо думать, как работать над страной-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
И мы смотрим как минимум до 2025 года. Как максимум – смотрим гораздо дальше.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Юрий Воскресенский # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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