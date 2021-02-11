Юрий Воскресенский: с той стороны – только санкции, а с этой – извините, мне не до этого, надо думать, как работать над страной

Юрий Воскресенский, политолог:

Я хочу обратить внимание, что весь доклад пронизан позитивной повесткой. Как делать, что делать, почему делать. Даже если человек других политических взглядов посмотрит: с той стороны – только санкции, черные списки, какие-то угрозы, а с этой стороны – извините, мне не до этого, мне надо думать, как работать над страной. Поэтому очень важно, что позитивная нить полностью шла через весь доклад. Это оценила, наверное, вся наша хозяйственная элита, научная, творческая. И оценят, естественно, простые люди.