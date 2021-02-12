Рачков: речь идёт о нашем более плотном взаимодействии с Российской Федерацией в сфере решения вопросов обороны

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Когда я слушал министра иностранных дел, как-то встрепенулся, потому что резко Владимир Владимирович поднял вопрос о статусе нашего нейтрального государства. С точки зрения международной политики что изменится для Беларуси, если мы действительно в Конституции пропишем, условно говоря, наше стремление в ОДКБ?

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Конечно же, это была отсылка и к Конституции 1994 года, положение сохранилось, когда вносились изменения в Конституцию. Сегодня мы активно работаем в ОДКБ, развиваем этот военно-политический блок. Конечно же, министр иностранных дел делал определенный намек, он использовал и такое выражение: «В целом может измениться региональная ситуация». И здесь речь идет о нашем более плотном взаимодействии с Российской Федерацией в сфере решения вопросов обороны. Кирилл Казаков:

Вот цитата о Конституции. Я хотел бы спросить: это заявление министра уже является аксиомой, или оно тоже будет обсуждаться в течение года?

Сергей Рачков:

Министр иностранных дел является делегатом собрания, имеет право высказаться. Он представлял точку зрения как Министерства иностранных дел по отдельным вопросам, так и высказывал собственное мнение по некоторым темам. И подчеркивал, что некоторые суждения, возможно, очень полемичные. Речь Александра Григорьевича Лукашенко – я даже не могу сказать, что это был доклад, это была пламенная речь. Кирилл Казаков:

Президент сказал, что это рабочее совещание, но он же говорил в сравнении с той программой, с которой шли лидеры так называемой оппозиции. Юрий, скажите: это было бы шоу, если бы, например, та сторона, с которой вы начинали предвыборную гонку, пришла к власти?

Юрий Воскресенский, политолог:

Не было бы страны. Мы это, к сожалению, слишком поздно поняли. Во-первых, Президент правильно сказал, что первым, кто бы сел – это уже не Президент сказал, а я говорю – первый, кто бы сел или не вышел бы из СИЗО, был бы Бабарико, потому что никакая Тихановская никаких выборов не проводила бы. Это абсолютно точно. А если бы супруги Тихановские стали рулить страной, то у нас даже бы не южная соседка, как Вадим говорит, повторилась, а еще более южная, «горячая», которая граничит с Ираном. Кирилл Казаков:

Еще одну цитату Президента на экран.