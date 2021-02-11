Воскресенский: сформирована дорожная карта, и в конце этой карты как венец её реализации – конституционный референдум

Юрий Воскресенский, политолог: У нас же ток-шоу «По существу», поэтому по существу. Я слушал доклад главы государства и погрузился в последнее время в медицинскую тему. Я хотел бы поддержать наших медиков, и Дмитрия Леонидовича [Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси – прим. ред.], и всю отрасль. Спасибо, что вы взяли эпидемию под контроль, спасибо за все, что вы делаете. Теперь что касается тех, кто выходит. Сегодня же никто не вышел.

Алена Сырова, ведущая:

Хотя анонсировали.

Юрий Воскресенский:

А я объясню, почему. Потому что фактически Президент перебил повестку и взял ее под контроль. Он сегодня озвучил те предложения, которые мы так долго хотели имплементировать. Например, изменения в Конституцию. Но с учетом того, что поступило более 17 тысяч поправок, сформирована дорожная карта – их же все надо проанализировать, по всем дать заключение. Поэтому сформирована дорожная карта, и в конце этой карты как венец ее реализации – конституционный референдум. Во-вторых, Президент сегодня сказал наконец-то, что мы будем развивать партийную систему. Мы все время ходили по замкнутому кругу: партии были маргинальные, потому что партийная система не развивалась, а партийная система не развивалась, потому что были маргинальные партии. С этим тоже фактически будет покончено. Сегодня дан старт политической перезагрузке.