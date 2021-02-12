Ректор Академии управления при Президенте: «Мы упустили патриотическую составляющую воспитания в 90-е»

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук: Почему так получилось? Я бы хотел подчеркнуть один момент, почему люди пошли за каким-то меркантильным чисто своим интересом: я тут имею возможность жить хорошо, но я хочу еще лучше, потому что так выгоднее мне. А выгодно ли это стране, то, что происходит? Они пошли так, потому что мы упустили патриотическую составляющую воспитания в 90-е годы.

Вадим Боровик, политический аналитик:

Придя к какому-то вече, надо вести диалог, надо аргументировать. Вспомните, что главный флагман этой оппозиции рассказывала свои сны во время предвыборной кампании: «Я мечтаю идти по красивому городку, чтобы налогов не было, у пенсионеров росли пенсии». Налоги отменяем, пенсии растут. Городок красивый, красивая плиточка. Она не рассказывала: «Я знаю, где я заработаю деньги». Она говорит: «Я приду к власти и сразу же отдам эту власть другим лицам, которые будут отвечать. Вы за меня проголосуйте, но я ни за что не отвечаю». И сегодня за нее пишут речи. Вот в этом проблема – кто туда придет?

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