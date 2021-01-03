В новый год – с новыми правилами. Что изменится для водителей Беларуси?

Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин. Все по полочкам разложила Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Платить или не платить? Согласитесь, дилемма. Белорусы говорят о дорожном сборе уже шесть лет кряду. Ровно с того момента, как его ввели в 2014 году и привязали к не менее обязательной процедуре – прохождению техосмотра. Если, предположим, ту самую цветную наклейку размещать на лобовом стекле уже не нужно, может, и сам процесс техосмотра отодвинуть на задний план? Такая параллель мыслей наблюдается у множества автовладельцев. А потому в новый год – с новыми правилами.

Катерина Конопацкая, автовладелец:

Без машины я точно никуда. Как с утра села за руль, так и до самого вечера я езжу на машине – работа обязывает.

Катерина как добросовестный водитель техосмотр проходит ежегодно, правда, улыбается, муж заставляет.

Катерина Конопацкая:

Я прохожу еще техобслуживание в салоне, для меня это вообще двойной удар. Поэтому, конечно, мне не хотелось проходить техосмотр, потому что я не вижу смысла в прохождении техосмотра, если у меня машина находится на гарантии. Когда я прохожу техосмотр, платить госпошлину – она немаленькая, там не 50 рублей – конечно, затратно. Мы не так все много получаем, чтобы тратиться. С учетом того, что я прохожу еще ТО в салоне, для меня это очень сильно бьет по карману.

И вот упираемся в ключевой момент: основная претензия водителей – сумма за допуск к дорожному движению. Без уплаты этого сбора машина попросту не пройдет техосмотр. Вот и выходит, что многие автовладельцы стали игнорировать проверку машины. Ежегодный спад количества выданных разрешений – более 10 %. «Снижение почти 37%». Сколько автомобилистов Беларуси за год отказались от прохождения техосмотра?

С десяток машин за день проходят линию – такая ситуация, чего греха таить, из рук вон выходящая. Да и этого не скрывали – отнюдь, побуждали к принятию решения. И вот что имеем.

Игорь Комаровский, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Произошла трансформация госпошлины в транспортный налог, который должны уплачивать как физлица, так и индивидуальные предприниматели и организации. Объектом налогообложения являются транспортные средства физлиц и юридических лиц, зарегистрированных в Госавтоинспекции МВД.

Транспортный налог. Кстати, что интересно – это международная практика. Впервые такое понятие появилось в 1908 году в США, тогда сумму налога включали в стоимость бензина.

Но все же возвращаемся в Беларусь. Разберемся, как и сколько нужно платить. Точка отсчета все та же – разрешенная максимальная масса, но уже с отсечкой в 250 кг для легковых авто с массой от 1,5 до 2,5 тонны. Перейдем к главному – к цифрам. Вот, к примеру, авто из категории более 1,5 тонны (до 1,75 тонны) –придется достать из кошелька 81 рубль.

Если провести параллель, введенный налог по сравнению с госпошлиной снижен на 25 %. Оплачивать его придется ежегодно за фактический период владения авто. Здесь сразу пояснение на возможно возникший вопрос: если машина зарегистрирована, но вы ей не пользуетесь, платить все равно придется. Однако есть ремарка – льготы.

Игорь Комаровский:

Это ветераны Великой Отечественной войны, это инвалиды I и II групп – для них на 50 % снижена оплата по налогу, точно так же, как и для лиц, достигших пенсионного возраста.

Касательно тех авто, что зарегистрированы, но уже причислены к так называемому автохламу. До 1 июля нужно снять машину с учета, дабы не платить. Обратная сторона – о тех, кто уже оплатил дорожный сбор. К примеру, вы внесли сумму за участие в дорожном движении по 1 марта 2021 года. Значит, оплатите по новым правилам лишь за 10 месяцев. Но и тут же ответим на вполне логичный вопрос: а что, если не платить? Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист

И тут, как ведется, сколько людей, столько и мнений на этот счет. Но имеем, что имеем: теперь налог платить будут все автовладельцы без исключения, а процедура прохождения техосмотра отныне не связана с госпошлиной. Но вступивший в свои законные права 2021-й год будет, скорее, переходным. Извещения пришлют не позже 1 ноября, а уплатить налог нужно будет не позже 15 декабря.

Михаил Ващило, начальник управления гостехосмотра УП «Белтехосмотр»:

Человек приедет на государственный технический осмотр, у него единственное, что убавится, обязанность предоставления одного документа – отчета (платежки) о государственной пошлине. Весь остальной перечень документов остается неизменным. Причем он уже сокращен до минимального уровня. Сейчас это пять документов, будет предоставляться четыре. Мы допускаем то, что с начала января не будет высокой активности граждан на диагностические станции, тем не менее предполагаем, что в течение года эта ситуация нормализуется и стабилизируется.

Катерина Конопацкая:

Кому-то будет плюсом, кому-то будет минусом. Для меня все-таки будет, наверное, больше плюсом. По сумме... Сумма отличается, пускай незначительно, но, наверное, тоже плюс, раз отличается. Можно выбраться на обед с подружкой на сэкономленные деньги.