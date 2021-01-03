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Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?

03 января 2021 17:46
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Новости Беларуси. Наша традиционная рубрика «Подслушано в цеху». На неделе наш витебский корреспондент отправился на старейшее транспортное предприятие, причем не только в нашей стране – трамвайное депо. Уже более столетия этот вид общественного транспорта не теряет своей актуальности на улицах древнего и современного Витебска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?-1

Даже после разрушительной для города Великой Отечественной войны, когда рельсовое полотно было полностью разбито, настоящие патриоты города объявили «общенародной стройкой» восстановление трамвайных путей.

Тему продолжит Виктор Пралич.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?-4



Виктор Пралич, корреспондент:
Первый трамвай по улицам Витебска запустили в 1898 году. Этот вагон – его точная копия. Материалы для восстановления собирали в Беларуси, России, Германии и даже Бельгии.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?-6

Со всей более чем вековой историей этого вида транспорта в городе на берегах Западной Двины можно ознакомиться в Музее истории Витебского трамвая. Здесь собраны все основные вехи его становления – на рельсы и развития.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?-9

В конце XIX века, говоря современными терминами, тендер на строительство этого вида электротранспорта выиграл француз Фернан Гильон. Возведение трамвайных путей в 1897 году не сходило со страниц местных газет. А буквально через год была перерезана ленточка. В Витебске появился новый вид общественного транспорта.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?-12



Андрей Плиско, начальник витебского трамвайного депо:
Есть наши экспонаты, которые подтверждают, что это действительно было именно в городе Витебске, что это было бельгийское производство. В частности, у нас есть в коллекции оригинальная трамвайная рельса 1898 года.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?-14

В 2000 годах на бельгийском аукционе была выкуплена оригинальная первая акция, которая была выпущена при пуске трамвайного движения в Витебске.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?-17



Это здание – ровесник витебского трамвая. Сегодня бывшая (здесь находится музей), а вообще первая электростанция в городе. Она была построена специально, чтобы обеспечивать трамвай энергией.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая?-19

Здесь вырабатывалось электричество и для освещения городских улиц, местного театра. Огни ночного города в те времена появились также благодаря трамваю. Правда, какими они были, сейчас уже даже представить сложно.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска? Читайте далее.

# Общественный транспорт # общество # Андрей Плиско # Виктор Пралич # Фотофакт

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