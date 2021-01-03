Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?

Новости Беларуси. Наша традиционная рубрика «Подслушано в цеху». На неделе наш витебский корреспондент отправился на старейшее транспортное предприятие, причем не только в нашей стране – трамвайное депо. Уже более столетия этот вид общественного транспорта не теряет своей актуальности на улицах древнего и современного Витебска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Даже после разрушительной для города Великой Отечественной войны, когда рельсовое полотно было полностью разбито, настоящие патриоты города объявили «общенародной стройкой» восстановление трамвайных путей. Тему продолжит Виктор Пралич.

Вадим Нестерович работает ревизором безопасности движения в филиале «Горэлектротранспорта Витебска». Это сегодня от него зависит, чтобы вовремя приходил трамвай. А 122 года назад в запуске движения витебского трамвая принимал участие его прапрадед. Вадим уже в шестом поколении продолжает традиции своего предка.





Вадим Нестерович, ревизор безопасности движения филиала «Горэлектротранспорт Витебска»:

Отец мой тоже стал продолжать династию. Позже, когда родился я – родился я в доме напротив трамвайного парка, который строили, кстати, сами работники трамвайного парка своими силами. Я родился, засыпал, просыпался под шум, под скрежет колес. И меня маленького тоже стали приводить в депо. Мне было все интересно. Дедушка даже, когда мне было, наверное, годика два, принес руль, и я уже руль крутил дома, сидя на корточках.





Сегодня представить Витебск без трамвая невозможно. Это бренд города, такой же, как и фестиваль «Славянский базар» или родина Марка Шагала. Тем более что в северной столице такой транспорт появился раньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и даже Минске. Кстати, если верить слухам, то этот старинный трамвай Рижского вагонного завода – тоже единственный в нашей стране. Он даже выезжает на городские улицы.

Но, как правило, его пассажирами становятся либо романтики, либо студенты, когда прощаются с вузом. Выпускали такие в 60-х годах прошлого века. Кстати, если раньше управляли ими исключительно мужчины, то сегодня у трамвая женское лицо.





Анна Щербакова, водитель трамвая:

Маршруты, по которым постоянно работаем, уже привычные, простыми кажутся. Любимых особо нет. Все одинаковые. Уже столько проезжено, что ничего нового не видишь.





Немало за 14 лет наездила на трамвае и Анна Романюга в качестве кондуктора. Продала миллионы талончиков, подарила столько же улыбок пассажирам, ведь на работу – только с хорошим настроением, хоть и улыбаться теперь приходиться больше глазами из-за масок и пассажиропоток упал.





Анна Романюга, кондуктор:

Мы рассказываем истории каждый обед. У каждого какие-то истории. Это особо не запоминается. Истории часто и комичные, и грустные.

– Какие-то еще темы поднимаете?

– Естественно, коронавирус, насчет Президента нашего, как и все.





Протяженность маршрута у витебского трамвая – около 200 километров. Ежедневно на линии выходят около четырех десятков вагонов, в которых на работу, по личным делам передвигаются тысячи витебчан и гостей города.





– Чувствуется какое-то новогоднее настроение в преддверии праздника?

– Конечно, чувствуется! Ждем с нетерпением!

Честно сказать, когда человека видишь с книгой или с газетой, это очень большая диковинка. Молодежь, парень с девушкой, они общаются через Viber, что самое интересное. Вот они сидят рядом друг с другом, поцеловались и общаются через телефон. У них нет сейчас такого, что парень с девушкой прогулялись. Это очень большая редкость.





2021-й начинает свой маршрут, и нам будут встречаться разные люди, как пассажиры трамвая. Главное, чтобы они были с улыбкой на лице, без маски и с добрым сердцем.