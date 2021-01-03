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Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?

03 января 2021 17:47
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Новости Беларуси. Наша традиционная рубрика «Подслушано в цеху». На неделе наш витебский корреспондент отправился на старейшее транспортное предприятие, причем не только в нашей стране – трамвайное депо. Уже более столетия этот вид общественного транспорта не теряет своей актуальности на улицах древнего и современного Витебска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-1

Даже после разрушительной для города Великой Отечественной войны, когда рельсовое полотно было полностью разбито, настоящие патриоты города объявили «общенародной стройкой» восстановление трамвайных путей.

Тему продолжит Виктор Пралич.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-4

Вадим Нестерович работает ревизором безопасности движения в филиале «Горэлектротранспорта Витебска». Это сегодня от него зависит, чтобы вовремя приходил трамвай. А 122 года назад в запуске движения витебского трамвая принимал участие его прапрадед. Вадим уже в шестом поколении продолжает традиции своего предка.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-7



Вадим Нестерович, ревизор безопасности движения филиала «Горэлектротранспорт Витебска»:
Отец мой тоже стал продолжать династию. Позже, когда родился я – родился я в доме напротив трамвайного парка, который строили, кстати, сами работники трамвайного парка своими силами. Я родился, засыпал, просыпался под шум, под скрежет колес. И меня маленького тоже стали приводить в депо. Мне было все интересно. Дедушка даже, когда мне было, наверное, годика два, принес руль, и я уже руль крутил дома, сидя на корточках.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-9



Сегодня представить Витебск без трамвая невозможно. Это бренд города, такой же, как и фестиваль «Славянский базар» или родина Марка Шагала. Тем более что в северной столице такой транспорт появился раньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и даже Минске. Кстати, если верить слухам, то этот старинный трамвай Рижского вагонного завода – тоже единственный в нашей стране. Он даже выезжает на городские улицы.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-11

Но, как правило, его пассажирами становятся либо романтики, либо студенты, когда прощаются с вузом. Выпускали такие в 60-х годах прошлого века. Кстати, если раньше управляли ими исключительно мужчины, то сегодня у трамвая женское лицо.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-14



Анна Щербакова, водитель трамвая:
Маршруты, по которым постоянно работаем, уже привычные, простыми кажутся. Любимых особо нет. Все одинаковые. Уже столько проезжено, что ничего нового не видишь.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-16



Немало за 14 лет наездила на трамвае и Анна Романюга в качестве кондуктора. Продала миллионы талончиков, подарила столько же улыбок пассажирам, ведь на работу – только с хорошим настроением, хоть и улыбаться теперь приходиться больше глазами из-за масок и пассажиропоток упал.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-18



Анна Романюга, кондуктор:
Мы рассказываем истории каждый обед. У каждого какие-то истории. Это особо не запоминается. Истории часто и комичные, и грустные.

– Какие-то еще темы поднимаете?
– Естественно, коронавирус, насчет Президента нашего, как и все.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-21



Протяженность маршрута у витебского трамвая около 200 километров. Ежедневно на линии выходят около четырех десятков вагонов, в которых на работу, по личным делам передвигаются тысячи витебчан и гостей города.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-23



– Чувствуется какое-то новогоднее настроение в преддверии праздника?
Конечно, чувствуется! Ждем с нетерпением!

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-25

Честно сказать, когда человека видишь с книгой или с газетой, это очень большая диковинка. Молодежь, парень с девушкой, они общаются через Viber, что самое интересное. Вот они сидят рядом друг с другом, поцеловались и общаются через телефон. У них нет сейчас такого, что парень с девушкой прогулялись. Это очень большая редкость.

Ревизор в шестом поколении и женщина-водитель. Кто работает в трамвайном депо Витебска?-28



2021-й начинает свой маршрут, и нам будут встречаться разные люди, как пассажиры трамвая. Главное, чтобы они были с улыбкой на лице, без маски и с добрым сердцем.

Точная копия первого вагона и рельса 1898 года. Что хранится в Музее истории Витебского трамвая? Подробности здесь.

# Общественный транспорт # общество # Вадим Нестерович # Анна Щербакова # Анна Романюга # Виктор Пралич # Фотофакт

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