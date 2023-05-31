Юрий Терех: не белорусская история – местные царьки, тут особо не забалуешь

Григорий Азаренок, СТВ: Фигура местного управленца. В 2020 году тоже многие проявляли себя, выходили противостоять толпе, особенно в довыборный период это очень важная фигура. Как ты относишься к людям, больницы, школы, предприятия, бизнес и так далее.

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим безопасность границ, новости с фронта и удары по центрам принятия решений. В гостях публицист Юрий Терех и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Маркевич.

Юрий Терех, публицист:

Тут же главный маркер – это как люди относятся к тебе. Как человек на месте себя проявил, так к нему и будут относиться люди.

Григорий Азаренок:

Да, с одной стороны, у тебя много ответственности и полномочий, но чтобы не становиться таким царьком, который будет сидеть и плевать на всех.

Юрий Терех:

Это не белорусская история – местные царьки. Тут особо не забалуешь. Тут очень быстро все объяснят.

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