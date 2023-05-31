«Мне всегда 18, остальное – стаж». Зачем нужно устанавливать возраст молодёжи?

Продлить молодость директивным методом. В общественном и законодательном пространствах ЕАЭС обсуждается новая инициатива – повышение возрастного порога для категории молодежи до 35-40 лет. Но нужно ли это Беларуси? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Вячеслав Мельниченко, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Зачем законодательно устанавливать возраст молодежи? Каждый человек психологически чувствует себя на какой-то возраст. Он может чувствовать себя молодежью, не молодежью. Знаете, как мне взрослые коллеги говорят? «Мне всегда 18, остальное – стаж». Поэтому хочется спросить: на что это повлияет, что мы продлим этот возраст молодежи, кроме льготы?
– Только рассматривают финансовую част – льготы, больше ничего.
Владимир Мишустин, социальный педагог Новополоцкого государственного политехнического колледжа:
Видать, ребят, мы подзабыли, с кем ведем интеграционные процессы – с РФ. А у них на сегодня возраст молодых – 35 лет.
Алина Беляева, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Гармонизация законодательства и унификация законодательства – это две разные вещи, потому что гармонизация происходит с учетом национальных особенностей стран, а унификация – это полное копирование законодательства другой страны. Тут уже вопрос, какой курс вы выбираете: копировать все, как у России, или выстраивать свою систему?
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