«Мне всегда 18, остальное – стаж». Зачем нужно устанавливать возраст молодёжи?

Продлить молодость директивным методом. В общественном и законодательном пространствах ЕАЭС обсуждается новая инициатива – повышение возрастного порога для категории молодежи до 35-40 лет. Но нужно ли это Беларуси? В проекте « Да!Но... » объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Вячеслав Мельниченко, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Зачем законодательно устанавливать возраст молодежи? Каждый человек психологически чувствует себя на какой-то возраст. Он может чувствовать себя молодежью, не молодежью. Знаете, как мне взрослые коллеги говорят? «Мне всегда 18, остальное – стаж». Поэтому хочется спросить: на что это повлияет, что мы продлим этот возраст молодежи, кроме льготы?

– Только рассматривают финансовую част – льготы, больше ничего.

Владимир Мишустин, социальный педагог Новополоцкого государственного политехнического колледжа:

Видать, ребят, мы подзабыли, с кем ведем интеграционные процессы – с РФ. А у них на сегодня возраст молодых – 35 лет.