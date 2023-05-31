Зачем повышать возраст белорусской молодёжи до 35 лет? Мнение самих молодых людей

Продлить молодость директивным методом. В общественном и законодательном пространствах ЕАЭС обсуждается новая инициатива – повышение возрастного порога для категории молодежи до 35-40 лет. Но нужно ли это Беларуси? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Валентина Науменко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Вы сейчас зацепились за тему Молодежного парламента, что до 31 года нас всех устраивает. А почему не услышать идеи молодежи, которой 34 года?
Александра Горбатова, студент Белорусского государственного университета:
Мы тем самым затрагиваем больше людей, потому что если мы будем рассматривать статистику, то людей, проживающих на территории Беларуси, которым от 31 до 35 лет, 1,3 млн. В Минске живет 1,9 млн. Это практически целый Минск людей, которые инициативные, активные и готовы работать на благо своей страны.
Евгений Пустовой, СТВ:
А почему они раньше не реализовались?
Александра Горбатова:
У них до 31, а мы хотим идти дальше.
Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:
Будто у нас инициативные только молодые. Просто бесконечно нельзя давать поддержку и надеяться, что ей воспользуются.
Евгений Пустовой:
Так тут вопрос статистики или льгот? Красивый бренд: Минск – город молодых.
Сергей Милевский:
Беларусь – страна молодежи.
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