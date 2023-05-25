Почему ещё не состоялось контрнаступление со стороны ВСУ? Ответил представитель бригады «Дон»

Григорий Азаренок, СТВ: Уже несколько месяцев идет разговор о грядущем страшном, огромном и механизированном контрнаступе со всей западной техникой, с тысячами подготовленных бойцов на Западе и так далее. Что вы по этому поводу думаете? Как будут развиваться события?

Алексей Селиванов, официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон»:

Мы этот украинский наступ постоянно отражаем, мы не даем возможность ему состояться, потому что бои под Бахмутом, когда и казаки батальона «Сибирь» проявили себя геройски – стали против десятикратно превосходящего противника, не дали ему прорваться в сам город, что и сделало возможным его полное освобождение. Это попытки ВСУ прорваться на Запорожском направлении, Кременском направлении – везде наши войска (не только казаки), Вооруженные силы России, воины частных военных компаний, постоянно бьют украинцев, когда они пытаются проводить разведку боем.

Что очень важно, вы, наверное, слышали о воздушных тревогах в пространстве бывшей УССР, когда калибры летят. Куда они летят? В те склады, в которых сосредоточивают вооружение, полученное с Запада. Эти ракеты Storm Shadow, снаряды с обедненным ураном, урановыми сердечниками, они не могут нас атаковать. Не смогли атаковать, когда дожди прекратились, когда земля просохла, когда 1 мая, 9 мая, 20 мая, потому что эти склады с боеприпасами, та техника, которую они сосредотачивают, были вовремя поражены. А поражаются они во многом благодаря нашим людям с той стороны. Простым и честным людям, православным, казакам – кому угодно, которые, рискуя собственной жизнью, через Telegram-каналы, мой Telegram-канал выходят на связь, пишут в боты и сообщают, где враги, где Запад сосредоточил вооружение, которым они хотят нас убивать. Там чуть ли не каждую ночь это вооружение уничтожается. Из-за этого то наступление, о котором они так много говорят, до сих пор пока не состоялось.

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