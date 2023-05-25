«У них даже ядерное оружие общее!» На каком уровне сейчас сотрудничество Беларуси и России?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим выступление Александра Лукашенко в рамках Евразийского экономического форума в Москве, а также нынешнюю ситуацию СВО. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Настоящая дружба между нашими странами, особенно между Беларусью и Россией. Вчера было знаковое рукопожатие двух президентов. Президент Казахстана выступал и немножко с завистью говорил, что у Беларуси с Россией вот какое Союзное государство – у них даже ядерное оружие общее! Президенты переглянулись, улыбнулись и пожали друг другу руки.