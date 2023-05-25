«У них даже ядерное оружие общее!» На каком уровне сейчас сотрудничество Беларуси и России?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим выступление Александра Лукашенко в рамках Евразийского экономического форума в Москве, а также нынешнюю ситуацию СВО. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Настоящая дружба между нашими странами, особенно между Беларусью и Россией. Вчера было знаковое рукопожатие двух президентов. Президент Казахстана выступал и немножко с завистью говорил, что у Беларуси с Россией вот какое Союзное государство – у них даже ядерное оружие общее! Президенты переглянулись, улыбнулись и пожали друг другу руки.
Сергей Лущ, общественный деятель:
В очередной раз Беларусь, Россия, наши лидеры на самом высоком уровне продемонстрировали приверженность своим союзническим обязательствам, тем заявленным принципам братства, добрососедства, взаимного сотрудничества, тем более сегодня в этих непростых военных условиях, условиях мобилизации моральной, экономической. Сами знаем, какая ситуация на фронтах, тем более и провокации очень серьезные происходят, но самое главное, что есть политическая воля лидеров. Можно попенять нашим соседям по ЕАЭС. Главы наших государств, главы правительств по линии наших дипломатических ведомств говорили, что вот позитивный опыт справедливой интеграции. Да, близкой, тесной. Все признают, что таких аналогов нет. Не знаю, может лидер Казахстана сказал это с иронией, может кто-то уловил такое. Посмотрим, время покажет, кто будет иронизировать последним. А я вижу, что наша интеграция развивается, это все переходит в практическую плоскость: от деклараций к реальной работе.
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