«Это манипулирование статистикой». Как студенты относятся к повышению возрастного порога на статус молодёжи?

Продлить молодость директивным методом. В общественном и законодательном пространствах ЕАЭС обсуждается новая инициатива – повышение возрастного порога для категории молодежи до 35-40 лет. Но нужно ли это Беларуси? В проекте « Да!Но... » объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:

Это манипулирование статистикой, потому что у нас стареющая нация. И мы таким образом можем при помощи закона уравнять эту статистику, потом говорить: у нас нация, вообще-то, молодая. Но по факту ничего не меняется. Вот в чем проблема. Сегодня мы повышаем возраст молодежи. А завтра что?

Евгений Пустовой, СТВ:

Вы говорите о цифрах, а я говорю о льготах, ведь для молодежи много льгот.

Сергей Милевский:

Это нагрузка на бюджет. А за счет кого возьмем? Неужели наших бабушек и дедушек?

– А ничего, что у нас поздние браки, например?

Сергей Милевский:

Вот именно. Это не стимулирует рождаемость. Человек будет дольше думать о том, как создавать семью. Он будет говорить: время еще есть, льготы еще есть.