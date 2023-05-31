«Это манипулирование статистикой». Как студенты относятся к повышению возрастного порога на статус молодёжи?

Продлить молодость директивным методом. В общественном и законодательном пространствах ЕАЭС обсуждается новая инициатива – повышение возрастного порога для категории молодежи до 35-40 лет. Но нужно ли это Беларуси? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:
Это манипулирование статистикой, потому что у нас стареющая нация. И мы таким образом можем при помощи закона уравнять эту статистику, потом говорить: у нас нация, вообще-то, молодая. Но по факту ничего не меняется. Вот в чем проблема. Сегодня мы повышаем возраст молодежи. А завтра что?
Евгений Пустовой, СТВ:
Вы говорите о цифрах, а я говорю о льготах, ведь для молодежи много льгот.
Сергей Милевский:
Это нагрузка на бюджет. А за счет кого возьмем? Неужели наших бабушек и дедушек?
– А ничего, что у нас поздние браки, например?
Сергей Милевский:
Вот именно. Это не стимулирует рождаемость. Человек будет дольше думать о том, как создавать семью. Он будет говорить: время еще есть, льготы еще есть.
Валерия Кухарчик, студент Белорусского государственного университета:
Это будет содействовать инфантильности людей, так как они будут считать, что я еще молод, у меня все впереди, развиваться можно попозже. Мы говорим, что Беларусь – социальное государство. Но если мы увеличиваем возраст, то мы увеличиваем и растраты. А не будет ли такая ситуация, что людей, претендующих на социальную поддержку, стало больше, а средств больше не стало? Соответственно, на каждого отдельного выйдет меньше.
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