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США намерены сократить военную помощь Прибалтике

23 сентября 2025 13:37
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Вашингтон решил отрезать Прибалтику от финансовой кормушки. Это вызвало панику в Эстонии, Литве и Латвии. Таллин открыто заявил, что власти страны все же попытаются повлиять на решение Конгресса США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США намерены сократить военную помощь Прибалтике-2

Отчаянные попытки сохранить американскую помощь объединили парламенты трех балтийских стран. Ранее они направили совместное обращение к Конгрессу США, однако ответа не последовало. В Минобороны Литвы подтвердили информацию о грядущем сокращении финансирования программ военной помощи государствам Восточной Европы.

Эксперты в свою очередь говорят, что таким образом Вашингтон намерен стимулировать страны к увеличению собственных оборонных расходов. Однако реакция прибалтийских политиков демонстрирует явное нежелание брать на себя ответственность за собственную безопасность, предпочитая и дальше оставаться на иждивении у Америки.

Эстония готова принять на своей территории британские истребители.

# Международная политика

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