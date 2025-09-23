Вашингтон решил отрезать Прибалтику от финансовой кормушки. Это вызвало панику в Эстонии, Литве и Латвии. Таллин открыто заявил, что власти страны все же попытаются повлиять на решение Конгресса США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отчаянные попытки сохранить американскую помощь объединили парламенты трех балтийских стран. Ранее они направили совместное обращение к Конгрессу США, однако ответа не последовало. В Минобороны Литвы подтвердили информацию о грядущем сокращении финансирования программ военной помощи государствам Восточной Европы.

Эксперты в свою очередь говорят, что таким образом Вашингтон намерен стимулировать страны к увеличению собственных оборонных расходов. Однако реакция прибалтийских политиков демонстрирует явное нежелание брать на себя ответственность за собственную безопасность, предпочитая и дальше оставаться на иждивении у Америки.