Родина баранок и легендарной Медвежьей академии! Рассказываем, откуда пошло название города Сморгонь

История в пять веков! Добро пожаловать на родину баранок и легендарной Медвежьей академии! Сморгонь известна с начала XVI века, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Живописным краем на берегах рек Оксны и Гервятки владели Зеновичи, Радзивиллы, Пшездецкие. К концу XVI века здесь была бумажная мануфактура, школа, библиотека и богадельня. Первую остановку делаем в историко-краеведческом музее.

Ольга Самаркина, научный сотрудник Сморгонского историко-краеведческого музея:

Патлумачу, чаму Смаргонь мае такую назву. Ёсць такая думка, што раней уладары першыя Зяновічы надзялялі сялян невялікімі ўчасткамі зямлі, памерам са сморг, а сморгі – участак зямлі менш за 1 гектар. Яшчэ ёсць меркаванне аб тым, што людзі, якія пачыналі жыць тут, карчавалі лес, гналі сморг – смалу, якую выкарыстоўвалі ў гаспадарчых патрэбах.

В XVII-XVIII веках в Сморгони находилась знаменитая Медвежья академия. Слава о ней гремела даже в Европе! Но все рейтинги народная школа дрессировки побила при Кароле Радзивилле Пане Коханку. Бродячие цыгане брали в ученики 2-3-месячных мишуток, чтобы научить танцевать и развлекать публику на ярмарках. За 200 лет воспитали немало забавных артистов. Герб Сморгони говорит сам за себя.