Польша откроет границу с Беларусью в ночь на 25 сентября

Польша приняла решение открыть границу с Беларусью в ночь на 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий документ будет подписан сегодня, 23 сентября, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Напомним, Польша закрыла все погранпереходы на границе с нашей страной в ночь на 12 сентября. Решение Варшавы было связано с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы.

Ожидалось, что ситуация изменится после завершения военных маневров. Однако польские власти не спешили открывать рубежи. Но, подсчитав экономические потери, все же решились на такой шаг. Ведь из-за необдуманных действий Варшавы их же перевозчики оказались заблокированными в Беларуси. К тому же страна понесла серьезные потери в транзитной сфере.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Я хотел бы объявить, что совместно с министром внутренних дел мы приняли решение о возобновлении работы пограничных переходов, железнодорожных и автомобильных дорог, которые были закрыты из-за учений «Запад» и, что вполне понятно, возросшей угрозы политической и фактической нестабильности на наших границах и в нашем регионе.

Как вам известно, учения «Запад» завершены. Но, если возникнет необходимость, если усилится напряженность, мы не будем колебаться и примем решение снова закрыть все переходы.