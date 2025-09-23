Сад камней в Сморгони удивляет туристов! Показываем креативные творения молодых скульпторов

Оригинальный арт! Сад камней в центральном парке – изюминка Сморгони. В 2013-м здесь проходил пленэр молодых скульпторов. Девять мастеров оставили креативные творения городу, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. За каждым изваянием – своя философия, идеи и настроение.

Только взгляните, как здорово представили жемчужинку Ренессанса (бывший кальвинский сбор) костел Святого Михаила Архангела, его 500-летняя история достойна целого фильма. За свою жизнь храм успел послужить католикам, православным, атеистам и протестантам. Пережил все войны и перипетии.

Анастасия Загорская, директор Сморгонского туринфоцентра: Девять камней нашли в Сморгонском районе, они очень трудны в обработке для создания какой-нибудь малой архитектурной формы. На этом камне изображен перекресток, и на этих перекрестках-дорогах изображены узоры белорусского орнамента.

Анастасия Загорская:

На примере вот этого мы можем увидеть лицо человека, над головой держит камень. На нем изображены небо и земля.

Городской оазис! Местный парк хорош для семейного отдыха. И пока дети будут покорять аттракционы, родители могут сделать вкусную кофепаузу и снять отличные сторис.