В Нью-Йорке полиция не дала пройти Макрону по улице из-за кортежа Трампа

Французский президент Эммануэль Макрон был вынужден прервать пешую прогулку по Нью-Йорку из-за перекрытия дороги в преддверии кортежа президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники полиции извинились, объяснив, что проезд был закрыт временно. Макрон связался с Трампом, пошутил над ситуацией, а затем продолжил свою прогулку от здания ООН.

«Представляешь, я жду на улице, потому что всё ради тебя перекрыли», – сказал он.

Вечером того же дня закончилась организованная Францией и Саудовской Аравией конференция, на которой Макрон заявил о признании палестинской государственности.

Ранее аналогичные решения приняли Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Позже к этим странам присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Португалия, подчеркивая важность принципа двух государств для достижения мира.

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