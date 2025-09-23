Прямой эфир

Турчин: цель правительства заключается в сбалансированном росте экономике

23 сентября 2025 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Промышленность – номер один для премьер-министра. Президент принял с докладом главу правительства и поставил перед ним задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Турчину: промышленность – вопрос номер один. Читайте здесь.

Турчин: цель правительства заключается в сбалансированном росте экономике-2

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Цель правительства на текущем этапе – чтобы у нас был сбалансированный рост экономики. Чтобы объемы производства не сопровождались ростом складских запасов. Правительство очень интенсивно работает в этом направлении. Мы работаем с нашими партнерами по ЕАЭС, из Российской Федерации. Есть ряд договоренностей, которые позволяют нам с определенным оптимизмом смотреть вперед.

Конечно, есть проблемы отдельных предприятий, есть даже проблемы отдельных отраслей. Проанализировали ряд предприятий, которым в свое время была оказана государственная поддержка по решениям главы государства. Есть ряд предприятий, которым эта поддержка результата не дала. И мы понимаем, что, наверное, просто еще раз приходить и просить об отсрочке, о рассрочке каких-то платежей – это не решит системно проблему. Поэтому сейчас в правительстве идет проработка стратегий нашего концерна «Беллесбумпром» и концерна «Беллегпром».

# Государственная политика в области промышленности # Александр Турчин

Другие новости рубрики

Все новости
Сад камней в Сморгони удивляет туристов! Показываем креативные творения молодых скульпторов
23 сентября 2025 12:48

Сад камней в Сморгони удивляет туристов! Показываем креативные творения молодых скульпторов

Родина баранок и легендарной Медвежьей академии! Рассказываем, откуда пошло название города Сморгонь
23 сентября 2025 12:17

Родина баранок и легендарной Медвежьей академии! Рассказываем, откуда пошло название города Сморгонь

В Беларуси создают грузовик с водородной установкой
23 сентября 2025 10:56

В Беларуси создают грузовик с водородной установкой