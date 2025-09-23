Турчин: цель правительства заключается в сбалансированном росте экономике

Промышленность – номер один для премьер-министра. Президент принял с докладом главу правительства и поставил перед ним задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Цель правительства на текущем этапе – чтобы у нас был сбалансированный рост экономики. Чтобы объемы производства не сопровождались ростом складских запасов. Правительство очень интенсивно работает в этом направлении. Мы работаем с нашими партнерами по ЕАЭС, из Российской Федерации. Есть ряд договоренностей, которые позволяют нам с определенным оптимизмом смотреть вперед.

Конечно, есть проблемы отдельных предприятий, есть даже проблемы отдельных отраслей. Проанализировали ряд предприятий, которым в свое время была оказана государственная поддержка по решениям главы государства. Есть ряд предприятий, которым эта поддержка результата не дала. И мы понимаем, что, наверное, просто еще раз приходить и просить об отсрочке, о рассрочке каких-то платежей – это не решит системно проблему. Поэтому сейчас в правительстве идет проработка стратегий нашего концерна «Беллесбумпром» и концерна «Беллегпром».