Юбилейные торжества прошли в Заводском, Советском и Октябрьском районах. Чем гордятся их жители?

Новости Беларуси. 85 лет с момента основания. Торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате, прошли в Заводском, Советском и Октябрьском районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В промышленном сердце Минска чествовали лучших работников.

Прошла выставка продукции и праздничный концерт. Приехали поздравить заводчан председатель Совета Республики Наталья Кочанова, мэр Минска Владимир Кухарев, депутаты и иностранные делегации.

Сегодня Заводской район является крупнейшим по объемам промышленного производства. Именно здесь располагаются такие гиганты, как МАЗ, завод колесных тягачей и подшипниковый завод. Предприятия района ведут сотрудничество с 120 странами мира. Экспорт товаров и услуг осуществляется на рынки более чем 70 государств.

Мария Горохова, директор гимназии № 14:

Педагагічная грамадскасць Заводскага раёна прыкладае ўсе намаганні, каб маладое пакаленне любіла сваю малую радзіму, абавязкова заставалася тут працаваць на карысць і развіццё нашага любімага Заводскага раёна.

Денис Гурьянов, заместитель директора предприятия по производству фурнитуры:

Я очень рад представлять наш район в городе Минске. Считаю, что это самый заслуженный и самый важный район столицы. Так как все крупные производственные предприятия находятся в нем. На нашем предприятии работают сейчас порядка 140 человек. И порядка, наверное, процентов 60 являются жителями Заводского района.

Не менее масштабно юбилей отмечают и жители Октябрьского района. Улицы украшены поздравительными баннерами и цветными флагами, в учреждениях образования проходят праздничные мероприятия. Торжественный вечер состоялся в спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств. Лучших работников предприятий и организаций наградили дипломами и памятными подарками. Масштабный праздник пройдет в эту субботу, 18 марта, на площадке возле Дворца культуры железнодорожников. Будут работать фудкорты, развлекательные локации для детей, выставка продукции предприятий.

Сергей Некрашевич, генеральный директор мясокомбината:

Мы производим достаточно качественные и натуральные виды продукции. И пользуется большим спросом. Экспорт у нас составил по итогам 2022 года 236 %. Новые линейки продукции по итальянской, по испанской технологиям: прошутто, мартадель и много новых других, которые являются импортозамещающими.

Оксана Нехайчик, начальник управления социальной защиты администрации Октябрьского района:

Награду, наверное, всегда приятно получать. Но когда ты получаешь награду, ты понимаешь: у тебя одного ничего бы не получилось. Это не одного человека награждают. Был приобретен в районе мобильный лестничный гусеничный подъемник. И тоже активно эта услуга пользуется спросом. И сегодня у нас это помогает людям с ограниченными возможностями выходить за рамки квартиры.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Три детских сада мы ввели в эксплуатацию в 2022 году. В этом году в строительстве два детских сада. И планируется две общеобразовательные школы. 25 километров новых улиц, 15 улиц появилось на территории района. Жилье как коммерческая составляющая, так и для социальной категории граждан. Это многодетные семьи, арендное жилье для военнослужащих.

Торжества по случаю 85-летия Советского района развернулись в Белорусской государственной филармонии. В честь юбилейной даты наградили 13 человек. Это представители социальной сферы, а также торговли и коммунальных услуг, почетные жители района. Советский по праву считается культурным сердцем столицы.

Здесь находятся Белорусская государственная филармония, Дворец искусств, кинотеатр «Октябрь». Его улицы названы именами наших классиков: Якуба Коласа, Петруся Бровки, Ивана Мележа и Максима Богдановича.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Сейчас мы двигаем, действительно, экономический, индустриальный, промышленный прогресс. И развиваем экономические связи с другими регионами. В первую очередь с Российской Федерацией. Сегодня у нас в гостях большая делегация из Российской Федерации. Пять регионов России, крупнейших регионов России. Они восхищены нашими достижениями.

Николай Хмельницкий, генеральный директор ГП «Минский Комаровский рынок»:

В первую очередь хочу сказать слова высокой благодарности за ту награду, которой был оценен я как руководитель и наш коллектив. Эта награда для меня – это еще раз шаг коллективу, то есть идти вперед, не останавливаться, что мы всегда и делаем.

Также 16 марта возле здания Белорусской государственной филармонии состоялся молодежный флешмоб. Школьники и студенты через танцевальное шоу признались любимому району в своих искренних чувствах.