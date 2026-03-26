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Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла в товарищеской встрече команду Омана

26 марта 2026 17:40
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Создать проблемы, а затем их героически решить. По такому сценарию играла сборная Беларуси по пляжному футболу в товарищеской встрече с командой Омана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый гол наши парни пропустили на дебютной минуте. Прошло чуть более 30 секунд, как хозяева площадки отличились во второй раз. Неудачное начало не смутило земляков. Они начали методично подбирать ключи к обороне соперника. 

На 14-й минуте Юрий Петровский отквитал один мяч. На 15-й Егор Гордецкий сделал цифры на табло равными. А под занавес встречи красивую точку в камбеке поставил Никита Чайковский. В субботу состоится повторный спарринг. 

# Футбол

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