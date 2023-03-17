Секонд-хенды и стоки – модный и экологичный тренд. Как вторичное потребление спасает планету?

Ненужные, но вполне приличные вещи мы не стремимся отправить на свалку, а с большим удовольствием сдаем их в специализированные магазины. Давать вещи второй шанс не только модно, но и экологично.

Ольга Коркош, эколог:

Вторичное потребление вещей положительно влияет на экологию, так как разгружает наши полигоны от лишнего захоронения и также не требует дополнительного расхода ресурсов на изготовление новых товаров. Индустрия производства одежды наносит существенный вред планете. Излишнее потребление приводит к тому, что появляются тонны одежды на свалках.

Ольга Коркош:

Есть потребность в производстве лишних товаров. Новая коллекция вышла, старая вышла из моды, соответственно, нужно с ней что-то сделать. В этом случае на помощь приходят секонд-хенды и стоки современные. Есть люди, которые готовы ее носить и дают таким образом вторую жизнь этим вещам. Часто говорят, что вторичные вещи влияют на энергетику человека. Разберемся, действительно ли это так и что с этим делать.

Елена Козлова, энерголог:

Все предметы, не только одежда, впитывают энергетику предыдущих владельцев. Как хорошую, так и плохую. И когда мы донашиваем за кем-то одежду, покупаем б/у, мы вместе с одеждой можем приобрести и энергию этого человека. Можно взять любую свечу. Зажечь, провести над одеждой и выразить намерение, что я очищаю тебя, теперь ты принадлежишь мне. И как бы обнуляем энергетику. Точно так, когда мы передаем кому-то вещи, желательно обнулить баланс. Разрушение биополя человека приводит к потере жизненных сил и интереса к жизни, как следствие – депрессии и апатии. Одним словом, ослабевает аура, вследствие чего возникают часты заболевания. Кроме ритуала с огнем существует также очистка с применением соли. Рассказываем.