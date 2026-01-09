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Новости по тегу #Сергей Хильман

Когда циклон «Улли» уйдёт из Беларуси? Узнали в Белгидромете
09 января 2026 11:11

Когда циклон «Улли» уйдёт из Беларуси? Узнали в Белгидромете

Глава администрации Советского района рассказал, как будет развиваться диалог власти и граждан
14 апреля 2025 14:27

Глава администрации Советского района рассказал, как будет развиваться диалог власти и граждан

Какие задачи у Директивы №11 – эксперты высказали мнения
14 апреля 2025 14:01

Какие задачи у Директивы №11 – эксперты высказали мнения

В Советском районе поставлены задачи по благоустройству на 2025 год
14 января 2025 17:46

В Советском районе поставлены задачи по благоустройству на 2025 год

15 трудовых коллективов выступили на сцене фестиваля «Минск единый» в Советском районе
12 декабря 2024 17:33

15 трудовых коллективов выступили на сцене фестиваля «Минск единый» в Советском районе

Марафон «30 суверенных лет» продолжается – обсудили, чего добилась Беларусь за время независимости
17 июля 2024 18:11

Марафон «30 суверенных лет» продолжается – обсудили, чего добилась Беларусь за время независимости

На площади Победы в Минске перевернули символический «Календарь памяти»
30 июня 2024 11:08

На площади Победы в Минске перевернули символический «Календарь памяти»

Для отдыха созданы все условия. Рассказываем о водоёме в Минске, где можно весело провести выходной
12 июня 2024 12:17

Для отдыха созданы все условия. Рассказываем о водоёме в Минске, где можно весело провести выходной

В минской гимназии №23 после реконструкции открыли музей истории Советского района
26 марта 2024 18:16

В минской гимназии №23 после реконструкции открыли музей истории Советского района

«Рай для любителей качественного отдыха». В чём уникальность Lakeside Park на Цнянском водохранилище?
09 августа 2023 20:06

«Рай для любителей качественного отдыха». В чём уникальность Lakeside Park на Цнянском водохранилище?

На встрече администрации Советского района с представителями КНР обсудили промышленное сотрудничество и проекты в образовании
15 июня 2023 15:02

На встрече администрации Советского района с представителями КНР обсудили промышленное сотрудничество и проекты в образовании

Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?
05 апреля 2023 17:08

Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?