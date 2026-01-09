Новости по тегу #Сергей Хильман

Согласно прогнозу, непогода сохранится до конца дня.
Если это будет не только разговор, диалог, а будут практические дела, конечно же, население в большей степени будет доверять власти.
Сокращение количества совещаний, дублирований органов во взаимодействиях – это будет эффективно сказываться на работе управленцев.
Масштабное благоустройство территории, замена игрового и спортивного оборудования, а также озеленение.
Помимо концертной программы, участники подготовили выставку о достижениях и новинках предприятий района.
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